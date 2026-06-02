Cuánto puedes comprar de comida con $100 hoy en Estados Unidos: te sorprenderá
Publicado el02/06/2026 a las 05:57
El precio de los alimentos sigue siendo una de las mayores preocupaciones para millones de familias latinas en Estados Unidos.
- Aunque un presupuesto de 100 dólares puede parecer el mismo en cualquier supermercado, la realidad es muy distinta dependiendo del estado donde viva cada persona.
Por qué importa: La alimentación representa uno de los gastos más importantes dentro del presupuesto familiar. Con los precios de muchos productos aún elevados, saber dónde rinde más el dinero ayuda a entender cómo el costo de vida afecta de forma diferente a millones de hogares.
Dónde rinden más y menos $100 para comprar alimentos
Según un estudio elaborado por GOBankingRates utilizando datos de la Encuesta de Gastos del Consumidor de 2024 de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), casi la mitad de los estados ofrecen un mayor rendimiento para los presupuestos destinados a alimentos.
La investigación comparó los gastos promedio en comestibles con los índices de costo de vida de cada estado para calcular cuánto valor real obtiene una familia al gastar 100 dólares.
Los resultados muestran diferencias sorprendentes:
- En Arkansas, el estado mejor posicionado del estudio, un presupuesto de 100 dólares permite comprar el equivalente a 108 dólares en alimentos respecto al promedio nacional.
- Misisipi y Dakota del Norte completan los primeros lugares, donde esos mismos 100 dólares equivalen aproximadamente a 106 dólares en capacidad de compra.
Esto significa que las familias residentes en esos estados pueden adquirir más productos por el mismo presupuesto que hogares ubicados en otras partes del país.
Hawái y Alaska encabezan los estados más caros
En el extremo opuesto aparece Hawái.
- Según el análisis, 100 dólares en alimentos dentro del estado tienen un poder adquisitivo equivalente a apenas 76,63 dólares frente al promedio nacional.
Alaska ocupa la siguiente posición entre los estados donde resulta más costoso llenar la despensa.
La distancia geográfica, los costos logísticos y otros factores relacionados con el transporte continúan influyendo en los precios que pagan los consumidores en ambos territorios.
- California también aparece entre los estados donde los alimentos tienen un costo relativamente más elevado.
Los datos muestran que un gasto de 100 dólares en comestibles equivale a un valor promedio nacional cercano a 93 dólares, reflejando una pérdida de poder adquisitivo frente a otras regiones del país.
Cuánto rinden $100 en comida: Texas, Georgia y Nuevo México ofrecen un mejor equilibrio
Para muchas familias hispanas, estados como Texas, Georgia y Nuevo México presentan un escenario más favorable.
- En Texas, el estudio indica que 100 dólares en alimentos generan un valor equivalente a 105,71 dólares respecto al promedio nacional.
El análisis también estima que dentro de ese presupuesto se destinan aproximadamente 24 dólares a carnes, aves, pescado y huevos, mientras que frutas y verduras representan poco más de 16 dólares.
- Nuevo México registra resultados similares. Allí, los 100 dólares alcanzan un valor equivalente a 103,73 dólares a nivel nacional.
- Georgia también figura entre los estados donde el dinero conserva mayor capacidad de compra. Según los cálculos de GOBankingRates, el presupuesto equivale a 102,25 dólares en comparación con el promedio del país.
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Carne, frutas y verduras siguen pesando en el presupuesto
El estudio destaca que los estadounidenses destinan más de 1.305 dólares al año a la compra de carne, aves, pescado y huevos sin importar el estado donde residan.
Las frutas y verduras también representan una parte importante del gasto anual.
- De acuerdo con los datos analizados, diez estados superan los 1.000 dólares anuales en compras de productos frescos. Entre ellos aparecen California, Maryland, Washington, Oregon, Vermont, Alaska y Hawái.
Por otro lado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que a finales de 2025 un plan de alimentación moderado para una familia de tres personas rondaba los 1.000 dólares mensuales.
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Lo que viene: Aunque la inflación alimentaria se ha moderado respecto a los niveles más altos observados en años recientes, el costo de llenar el carrito continúa siendo un desafío para muchas familias. Las diferencias regionales seguirán influyendo en cuánto rinde realmente cada dólar destinado a la compra de alimentos.