Cuánto puedes comprar de comida con $100 hoy en Estados Unidos: te sorprenderá

El precio de los alimentos sigue siendo una de las mayores preocupaciones para millones de familias latinas en Estados Unidos.

Aunque un presupuesto de 100 dólares puede parecer el mismo en cualquier supermercado, la realidad es muy distinta dependiendo del estado donde viva cada persona.

Por qué importa: La alimentación representa uno de los gastos más importantes dentro del presupuesto familiar. Con los precios de muchos productos aún elevados, saber dónde rinde más el dinero ayuda a entender cómo el costo de vida afecta de forma diferente a millones de hogares.

Dónde rinden más y menos $100 para comprar alimentos

Según un estudio elaborado por GOBankingRates utilizando datos de la Encuesta de Gastos del Consumidor de 2024 de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), casi la mitad de los estados ofrecen un mayor rendimiento para los presupuestos destinados a alimentos.

La investigación comparó los gastos promedio en comestibles con los índices de costo de vida de cada estado para calcular cuánto valor real obtiene una familia al gastar 100 dólares.

Los resultados muestran diferencias sorprendentes:

En Arkansas, el estado mejor posicionado del estudio, un presupuesto de 100 dólares permite comprar el equivalente a 108 dólares en alimentos respecto al promedio nacional.

Misisipi y Dakota del Norte completan los primeros lugares, donde esos mismos 100 dólares equivalen aproximadamente a 106 dólares en capacidad de compra.

Esto significa que las familias residentes en esos estados pueden adquirir más productos por el mismo presupuesto que hogares ubicados en otras partes del país.