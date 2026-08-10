Carolina Tejera se le va encima a Chiky Bombom: «yo no sé ni como te llames tú, ni tu nombre real»
Publicado el10/08/2026 a las 10:23
- Carolina Tejera destroza a Chiky Bombom.
- Actriz defiende sus 30 años.
- Famosas desatan polémica en Telemundo
Carolina Tejera Chiky Bombom. La tensión entre la actriz venezolana Carolina Tejera y la conductora Chiky Bombom escaló a niveles insospechados tras un encendido debate en el programa En casa con Telemundo.
La polémica comenzó cuando la dominicana, junto con Carlos Adyan, Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel, abordó las recientes declaraciones de Tejera sobre su intención de incursionar en la política venezolana.
Durante la emisión, la conductora expresó dudas sobre la seriedad de la propuesta y calificó como absurda su intención de formar parte de un gobierno, comentarios que cayeron muy mal a la recordada villana de la telenovela Gata Salvaje, quien no dudó en responder con todo en el podcast de Gustavo Campos.
Chiky Bombom dijo en el programa de Telemundo: «yo la conocí por novelas y después en Top Che no fue muy notable y en redes sociales peleándose, Venezuela se está liberando… pero no quiere decir que cualquier persona va a querer venir y decir que quiere ser parte del gobierno, ella es muy chismosa, no la conozco a ella, pero la veo y es chismosa,
«Ordinaria.. tuviste suerte de tener un contratico»: Carolina Tejera
@reality.universo Carolina Tejera Saca Todo Su Arsenal De Villana Para Arremeter Contra ChikyBomBom, Parece Que No Le Gustó Que Hablara De Ella. Buen Perfil Para Juegos De Villanos. #parati #foryou #chikybombom #carolinatejera #escandalo @TelemundoRealities @carolinatejera @CHIKYBOMBOMREAL ♬ original sound – ℝ𝔼𝔸𝕃𝕀𝕋𝕐 𝕌ℕ𝕀𝕍𝔼ℝ𝕊𝕆🌎
Sin filtros y visiblemente molesta, la actriz arremetió contra la preparación de su colega y le mandó un mensaje directo que incluyó una fuerte carga de advertencia sobre la fugacidad de la fama en la televisión:
«¿Qué puede hablar ella? Lo único que hace en ese programa es destruir. No es profesional, no tiene un título, no es anchor y no aporta nada, lo único que hace ella es ser tiktokera y decir ‘buenas, buenas’, una cosa así súper ordinaria y pegó, está bien, Telemundo está buscando personas que tienen muchas visualizaciones en TikTok, perfecto, tuvo su suerte, tiene su contratico», expresó Tejera.
La venezolana continuó su ataque recordando rumores pasados sobre la estabilidad laboral de la dominicana: «Que por cierto hace poco estabas llorando porque te iban a quitar tu contrato con Telemundo y qué bueno que te dieron tu contratico, pero se los digo a los cuatro: en 30 años, ¿tú sabes a cuántos he visto salir? Los he visto irse, terminan su contrato con Telemundo y se tienen que mudar a otros estados porque no tienen dinero ni plata, porque los contratos, disfrútenlos», aseveró tajante.
La defensa de su trayectoria y la división entre los usuarios
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Lejos de calmar los ánimos, Carolina Tejera exigió respeto a su carrera artística frente al auge de las personalidades de redes sociales, destacando su paso por la industria internacional y su recordada participación en el formato de cocina:
«Pero dejen de estar desprestigiando por desprestigiar, porque yo tengo 30 años haciendo novelas, programas, realitys y, mi vida, Chiky Bombón o como te llames, yo estuve en Top Chef casi 5 meses y medio y estuve casi en la final y sí di mucho de mí, sembré, y mi despedida, que por cierto ha sido la única que han hecho en el exterior, ha sido la única con decencia, con honores, fue una despedida maravillosa», señaló.
Para rematar sus declaraciones, la actriz lanzó una frase lapidaria sobre la identidad de la presentadora: «Y, mi amor, ponte a estudiar, porque todo el mundo sabe quién es Carolina Tejada, pero yo no sé ni cómo te llamas tú, ni siquiera sé tu nombre real».
Este explosivo intercambio desató una polarización inmediata en las plataformas digitales, donde los seguidores de ambas figuras tomaron partido de forma apasionada.
Carolina Tejera Chiky Bombom: Las críticas encienden las redes
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Por un lado, los detractores de la creadora de contenido respaldaron a la actriz con comentarios como: «Qué triste que una mujer con título y 100 novelas en su correa tenga que estar hablando de la que está en Telemundo».
En la otra banqueta, los fieles admiradores de Chiky Bombom aplaudieron su inteligencia para manejar el conflicto de manera indirecta tras publicar un video conduciendo al ritmo de Milo K, dejando claro que las críticas no opacan su momento actual en la televisión hispana: «La dejaste seca! Arrastrada y calcinada!» y «No hay que tener título para brillar, dura Chiky Bombom», sentenciaron los internautas.