Carolina Tejera se le va encima a Chiky Bombom: «yo no sé ni como te llames tú, ni tu nombre real»

Carolina Tejera destroza a Chiky Bombom.

Actriz defiende sus 30 años.

Famosas desatan polémica en Telemundo

Carolina Tejera Chiky Bombom. La tensión entre la actriz venezolana Carolina Tejera y la conductora Chiky Bombom escaló a niveles insospechados tras un encendido debate en el programa En casa con Telemundo.

La polémica comenzó cuando la dominicana, junto con Carlos Adyan, Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel, abordó las recientes declaraciones de Tejera sobre su intención de incursionar en la política venezolana.

Durante la emisión, la conductora expresó dudas sobre la seriedad de la propuesta y calificó como absurda su intención de formar parte de un gobierno, comentarios que cayeron muy mal a la recordada villana de la telenovela Gata Salvaje, quien no dudó en responder con todo en el podcast de Gustavo Campos.

Chiky Bombom dijo en el programa de Telemundo: «yo la conocí por novelas y después en Top Che no fue muy notable y en redes sociales peleándose, Venezuela se está liberando… pero no quiere decir que cualquier persona va a querer venir y decir que quiere ser parte del gobierno, ella es muy chismosa, no la conozco a ella, pero la veo y es chismosa,

«Ordinaria.. tuviste suerte de tener un contratico»: Carolina Tejera

Sin filtros y visiblemente molesta, la actriz arremetió contra la preparación de su colega y le mandó un mensaje directo que incluyó una fuerte carga de advertencia sobre la fugacidad de la fama en la televisión:

«¿Qué puede hablar ella? Lo único que hace en ese programa es destruir. No es profesional, no tiene un título, no es anchor y no aporta nada, lo único que hace ella es ser tiktokera y decir ‘buenas, buenas’, una cosa así súper ordinaria y pegó, está bien, Telemundo está buscando personas que tienen muchas visualizaciones en TikTok, perfecto, tuvo su suerte, tiene su contratico», expresó Tejera.

La venezolana continuó su ataque recordando rumores pasados sobre la estabilidad laboral de la dominicana: «Que por cierto hace poco estabas llorando porque te iban a quitar tu contrato con Telemundo y qué bueno que te dieron tu contratico, pero se los digo a los cuatro: en 30 años, ¿tú sabes a cuántos he visto salir? Los he visto irse, terminan su contrato con Telemundo y se tienen que mudar a otros estados porque no tienen dinero ni plata, porque los contratos, disfrútenlos», aseveró tajante.