Myrka Dellanos lanza dura crítica a Univision y Telemundo: “Me sacaron por decir la verdad”

Myrka Dellanos crítica a Univision

Denuncia presunta censura

Defiende prensa libre

Myrka Dellanos lanzó fuertes acusaciones contra Univision y Telemundo al cuestionar la libertad editorial dentro de las principales cadenas hispanas de Estados Unidos.

La periodista aseguró que actualmente resulta difícil trabajar en esos medios cuando un comunicador no comparte determinadas posturas políticas e ideológicas.

Dellanos también vinculó su salida de la televisión con sus opiniones y afirmó que quienes piensan diferente pueden ser apartados de las cadenas.

Sus declaraciones provocaron polémica porque incluyen advertencias sobre censura, control de la información y los riesgos que enfrentaría la libertad de prensa.

Myrka Dellanos asegura que el periodismo ha cambiado en las grandes cadenas

Durante una reflexión en la que recordó su paso por la televisión hispana, Myrka Dellanos comparó el ambiente de hace dos décadas con el que, según ella, predomina actualmente.

La conductora afirmó que antes existía un mayor equilibrio editorial y que las diferencias de opinión no provocaban los conflictos internos que hoy afectarían a las redacciones.

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“Aquí, hace 20 años, yo lo estaba hablando con una de mis productoras antiguas de Univision, hace 20 años o 25, estábamos en una sala de noticias, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas”.

Dellanos sostuvo que el escenario cambió con el paso del tiempo y afirmó que determinadas posturas políticas predominan dentro de esos medios.

“Pero, hoy en día no se puede hacer periodismo, por eso, es que no se puede trabajar en estas cadenas si no eres izquierdista, socialista, radical. Si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí”, compartió con contundencia.