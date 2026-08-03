Myrka Dellanos lanza dura crítica a Univision y Telemundo: “Me sacaron por decir la verdad”
Publicado el03/08/2026 a las 09:57
- Myrka Dellanos crítica a Univision
- Denuncia presunta censura
- Defiende prensa libre
Myrka Dellanos lanzó fuertes acusaciones contra Univision y Telemundo al cuestionar la libertad editorial dentro de las principales cadenas hispanas de Estados Unidos.
La periodista aseguró que actualmente resulta difícil trabajar en esos medios cuando un comunicador no comparte determinadas posturas políticas e ideológicas.
Dellanos también vinculó su salida de la televisión con sus opiniones y afirmó que quienes piensan diferente pueden ser apartados de las cadenas.
Sus declaraciones provocaron polémica porque incluyen advertencias sobre censura, control de la información y los riesgos que enfrentaría la libertad de prensa.
Myrka Dellanos asegura que el periodismo ha cambiado en las grandes cadenas
Durante una reflexión en la que recordó su paso por la televisión hispana, Myrka Dellanos comparó el ambiente de hace dos décadas con el que, según ella, predomina actualmente.
La conductora afirmó que antes existía un mayor equilibrio editorial y que las diferencias de opinión no provocaban los conflictos internos que hoy afectarían a las redacciones.
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“Aquí, hace 20 años, yo lo estaba hablando con una de mis productoras antiguas de Univision, hace 20 años o 25, estábamos en una sala de noticias, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas”.
Dellanos sostuvo que el escenario cambió con el paso del tiempo y afirmó que determinadas posturas políticas predominan dentro de esos medios.
“Pero, hoy en día no se puede hacer periodismo, por eso, es que no se puede trabajar en estas cadenas si no eres izquierdista, socialista, radical. Si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí”, compartió con contundencia.
“Me sacaron”: la periodista habla de su experiencia personal
La exconductora aseguró que ella misma vivió las consecuencias de mantener una posición distinta a la que, según afirma, impera en esas empresas de comunicación.
“O te van a sacar, como me hicieron a mí porque no lo quieren aceptar, porque no quieren aceptar que el pueblo, que tú que nos ves aquí, puedan recibir esas verdades”.
Para Dellanos, la esencia del periodismo consiste en presentar distintos puntos de vista para que la audiencia pueda sacar sus propias conclusiones. “El periodismo tradicional es, te doy ambas caras de la moneda, te digo lo que está sucediendo y tú tomas tus propias decisiones”, explicó.
La periodista agregó que la información no debe presentarse con la intención de convencer al público de una narrativa específica. “Pero no te doy algo masticado que yo sé que es mentira para que tú la creas y yo entonces poderte controlar”.
Myrka Dellanos advierte sobre la censura y el comunismo
En su mensaje, Dellanos fue más allá de la crítica a las cadenas televisivas y relacionó esa situación con un riesgo mayor para la libertad de expresión. “Eso es el comunismo, y todo el mundo lo debe rechazar si quieren prosperidad y una libertad que es nata en nosotros mismos como seres humanos”, expresó.
También advirtió que, desde su perspectiva, existe un proceso mediante el cual la sociedad podría perder espacios de libertad si no permanece atenta.
“Es un plan, y la gente que está ciega va a perecer en ese plan. Lo han hecho en otros países, no podemos ser tontos de pensar que no puede entrar aquí, porque está entrando”.
La comunicadora insistió en que los gobiernos comunistas buscan controlar primero a los medios y consideró que ese escenario representa una amenaza para la democracia.
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La periodista defiende la importancia de una prensa libre
Dellanos reiteró posteriormente su postura mediante una publicación compartida en su cuenta de Instagram, donde volvió a referirse a la censura.
“La prensa LIBRE es esencial en nuestra sociedad y hoy por hoy la censura es real”, escribió la presentadora en su muro.
“MUCHO CUIDADO porque cuando no te permiten escuchar la verdad se extermina la democracia y tu libertad como ser humano”, agregó.
Sus comentarios reabrieron el debate sobre la pluralidad de opiniones dentro de los medios hispanos y sobre los límites entre línea editorial, libertad periodística y responsabilidad informativa.
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