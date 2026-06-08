Lo que los antibióticos pueden hacerle a su intestino (y cómo ayudarlo a recuperarse)

Los antibióticos alteran el intestino.

La recuperación puede tardar.

Probióticos y fibra ayudan.

Los antibióticos son una de las herramientas más importantes de la medicina moderna.

Gracias a ellos, millones de personas han superado infecciones bacterianas que décadas atrás podían resultar graves o incluso mortales.

Sin embargo, estos medicamentos tienen un efecto secundario poco conocido: también pueden alterar el equilibrio de microorganismos que viven en el intestino.

Aunque son indispensables cuando un médico los prescribe, especialistas advierten que su uso puede provocar cambios en la microbiota intestinal, una comunidad de bacterias que participa en la digestión, el sistema inmunológico y otras funciones clave para la salud.

La guía para cuidar su intestino después de los antibióticos

Los antibióticos no solo eliminan bacterias dañinas

Cuando una persona toma antibióticos, el objetivo es combatir las bacterias responsables de una infección.

El problema es que estos medicamentos no distinguen entre microorganismos buenos y malos.

Como consecuencia, también pueden afectar bacterias beneficiosas que ayudan a mantener el equilibrio intestinal.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran:

Hinchazón abdominal.

Gases.

Malestar digestivo.

Diarrea.

Cambios en el tránsito intestinal.

Según especialistas en gastroenterología, esta alteración puede hacer que muchas personas se sientan incómodas incluso después de haber terminado el tratamiento.

La recuperación no siempre es inmediata

Muchas personas asumen que el intestino vuelve a la normalidad apenas terminan los antibióticos.

Sin embargo, la evidencia científica sugiere que el proceso puede ser más lento.

Algunos estudios han encontrado que la diversidad de bacterias intestinales puede seguir alterada durante semanas o incluso meses después de finalizar el tratamiento.

El tiempo de recuperación depende de varios factores:

Tipo de antibiótico utilizado.

Duración del tratamiento.

Estado de salud de la persona.

Alimentación diaria.

Frecuencia con la que se usan antibióticos.

Mientras algunas personas se sienten mejor en pocas semanas, otras pueden necesitar varios meses para recuperar completamente el equilibrio intestinal.

Los probióticos pueden ayudar a tu intestino

Uno de los consejos más conocidos para apoyar la salud intestinal después de los antibióticos es incorporar probióticos.

Los probióticos son microorganismos beneficiosos que ayudan a repoblar el intestino y pueden encontrarse tanto en suplementos como en algunos alimentos fermentados.

Entre las opciones más populares destacan:

Yogur.

Kéfir.

Chucrut.

Kimchi.

Kombucha.

Sin embargo, los expertos señalan que no todos los probióticos funcionan de la misma manera, por lo que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento.

La fibra también tiene un papel importante

No todo gira alrededor de los probióticos.

Los prebióticos, que son fibras que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas, también pueden contribuir a la recuperación.

Algunos alimentos ricos en prebióticos son:

Ajo y cebolla

Ayudan a alimentar microorganismos beneficiosos que viven en el intestino.

Plátanos

Contienen compuestos que favorecen el crecimiento de ciertas bacterias saludables.

Espárragos

Aportan fibra fermentable que puede beneficiar a la microbiota.

Cereales integrales

Contribuyen a mantener una mayor diversidad bacteriana.

Los especialistas destacan que una dieta rica en fibra puede favorecer una recuperación más rápida después del tratamiento.

Hay alimentos que podrían dificultar el proceso

Mientras el intestino intenta recuperar su equilibrio, ciertos productos pueden jugar en contra.

Entre los principales sospechosos se encuentran:

Alimentos ultraprocesados.

Refrescos y bebidas azucaradas.

Dulces y postres con alto contenido de azúcar.

Alcohol.

Comidas fritas y muy grasas.

Estos productos pueden favorecer el crecimiento de microorganismos menos beneficiosos y dificultar la recuperación de la microbiota.

No olvides el punto clave de la hidratación

Algo tan simple como beber suficiente agua puede marcar una diferencia importante.

La hidratación adecuada ayuda al sistema digestivo a funcionar correctamente y resulta especialmente importante cuando los antibióticos provocan diarrea o molestias gastrointestinales.

Además, mantenerse hidratado facilita el proceso natural de recuperación del organismo.

Hay síntomas que requieren atención médica

La mayoría de las molestias relacionadas con los antibióticos son leves y desaparecen con el tiempo. Sin embargo, algunos síntomas requieren atención médica.

Busque ayuda profesional si presenta:

Fiebre.

Dolor abdominal intenso.

Deshidratación.

Diarrea severa.

Síntomas que empeoran en lugar de mejorar.

En algunos casos puede aparecer una infección causada por bacterias resistentes como Clostridioides difficile, una condición que requiere tratamiento específico.

Lo que debes recordar

Los antibióticos siguen siendo fundamentales para tratar infecciones bacterianas y salvar vidas.

Sin embargo, también pueden alterar el ecosistema intestinal durante semanas o meses.

La buena noticia es que hábitos sencillos como consumir alimentos ricos en fibra, incorporar productos fermentados, mantenerse hidratado y seguir las indicaciones médicas pueden ayudar a que el intestino recupere su equilibrio de forma más eficiente.

Cuidar la microbiota después de los antibióticos no solo puede mejorar la digestión, sino también contribuir al bienestar general a largo plazo.

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Advertencia: La información presentada en este artículo tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No sustituye el diagnóstico, tratamiento o consejo de un médico u otro profesional de la salud.

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¿Ha notado cambios en su digestión después de tomar antibióticos?

FUENTE: United Digestive (Greater Orlando Gastroenterology) / Gut Microbiota for Health / UHealth University of Miami Health System.