¿Solo necesitas agua para combatir una ola de calor? Lo que recomiendan los expertos

Agua, frutas y hábitos clave: descubre qué recomiendan los expertos para mantenerte hidratado y proteger tu salud durante una ola de calor.

Hidratación más allá del agua

El calor exige cuidados

Expertos explican cómo protegerse 👉 Recupera los minerales que pierdes al sudar Cuando las temperaturas alcanzan niveles extremos, la recomendación más común es sencilla: beber más agua. Sin embargo, especialistas en salud y nutrición advierten que mantenerse hidratado durante una ola de calor implica mucho más que llenar una botella varias veces al día. El calor extremo puede afectar el sueño, aumentar la fatiga, provocar irritabilidad y generar síntomas físicos que van desde calambres musculares hasta agotamiento por calor. Por eso, expertos consultados por distintos medios coinciden en que una estrategia integral de hidratación puede marcar la diferencia. Lo que tu cuerpo necesita cuando suben las temperaturas en este verano El agua sigue siendo la protagonista No hay duda: el agua simple es la mejor herramienta para combatir la deshidratación.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que las necesidades de hidratación cambian según factores como la edad, el nivel de actividad física y las condiciones climáticas. Durante una ola de calor: El cuerpo suda más.

Se pierde una mayor cantidad de líquidos.

Aumentan los riesgos de agotamiento.

La deshidratación puede aparecer más rápido. Por ello, los expertos recomiendan no esperar a tener sed para comenzar a beber agua. 👉Descubre una forma refrescante de mantenerte hidratado El calor también hace perder minerales Uno de los aspectos menos conocidos es que el sudor no elimina únicamente agua. Cada vez que el cuerpo intenta enfriarse también pierde minerales esenciales, conocidos como electrolitos, que participan en funciones importantes del organismo. Entre ellos destacan:

Sodio

Potasio

Magnesio La pérdida excesiva de estos minerales puede provocar cansancio, debilidad, mareos o calambres musculares, especialmente durante jornadas prolongadas de calor. 👉 Recupera los minerales que pierdes al sudar con electrolitos Las frutas ayudan más de lo que imaginas La hidratación no depende únicamente de lo que se bebe. Los especialistas señalan que una parte importante del agua que necesita el organismo puede obtenerse a través de los alimentos. Las opciones más recomendadas para los días calurosos incluyen: • Sandía

• Melón

• Pepino

• Fresas

• Cerezas

• Guayaba Además de aportar líquidos, estos alimentos ayudan a refrescar el cuerpo y contienen nutrientes que favorecen una mejor recuperación después de la exposición al calor.

👉Hidrátate de forma natural este verano El agua de coco se convierte en una aliada natural Entre las bebidas que han ganado popularidad durante los meses más cálidos destaca el agua de coco. Su atractivo radica en que contiene electrolitos naturales como potasio, sodio y magnesio, nutrientes que el organismo pierde a través del sudor. Aunque los especialistas aclaran que no reemplaza al agua simple, sí puede funcionar como un complemento para quienes buscan variar sus fuentes de hidratación durante jornadas especialmente calurosas. Su sabor ligero y su aporte natural de minerales la han convertido en una de las opciones preferidas durante las olas de calor. 👉 Recupera los minerales que pierdes al sudar AQUI! No todos necesitan la misma cantidad de agua

La famosa recomendación de beber ocho vasos diarios puede quedarse corta para muchas personas. De acuerdo con organismos de salud citados: Hombres adultos: alrededor de 3.7 litros diarios. Mujeres adultas: cerca de 2.7 litros diarios. Estas cifras incluyen tanto las bebidas como el agua presente en los alimentos. Durante una ola de calor, las necesidades pueden aumentar considerablemente, especialmente en personas que trabajan al aire libre o realizan actividad física. 👉Hidrátate de forma natural este verano Hay bebidas que es mejor evitar Cuando hace mucho calor, algunas bebidas pueden resultar contraproducentes. Los especialistas recomiendan limitar:

Alcohol.

Refrescos azucarados.

Bebidas energéticas.

Productos con exceso de cafeína. Estas opciones pueden favorecer la pérdida de líquidos o dificultar una hidratación eficiente. La regla general es sencilla: mientras más agua simple se consuma, mejor podrá responder el organismo a las altas temperaturas. 👉Combate el calor con una hidratación más completa Dormir bien también ayuda a combatir el calor La hidratación no es la única herramienta para protegerse. El quiropráctico Ata Pouramini destaca que el calor nocturno puede alterar el sueño profundo, dificultando la recuperación física y mental. Para descansar mejor recomienda: ✓ Mantener habitaciones ventiladas. ✓ Utilizar ropa de cama ligera.

✓ Evitar dispositivos electrónicos antes de dormir. ✓ Procurar ambientes frescos durante la noche. Un descanso adecuado permite que el cuerpo afronte mejor el estrés térmico del día siguiente. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado Cuidado con excederte de agua Aunque parezca contradictorio, beber demasiada agua en poco tiempo también puede representar un riesgo. Los organismos de salud advierten que el exceso de agua puede alterar los niveles de sodio en la sangre y generar síntomas como: Náuseas.

Dolor de cabeza.

Mareos.

Confusión. La clave está en mantener una hidratación constante durante todo el día y evitar consumir grandes cantidades de líquido de una sola vez.

👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado Los grupos más vulnerables a las olas de calor Los expertos recomiendan prestar especial atención a: Niños pequeños.

Adultos mayores.

Mujeres embarazadas.

Trabajadores expuestos al sol. Estos grupos pueden deshidratarse con mayor facilidad o presentar complicaciones más rápidamente durante una ola de calor. La conclusión de los especialistas es clara: el agua sigue siendo indispensable, pero no siempre es suficiente por sí sola. Una combinación de hidratación constante, alimentos ricos en agua, reposición adecuada de minerales y hábitos saludables puede ayudar a enfrentar de mejor manera los días de calor extremo. 👉Combate el calor con una hidratación más completa AQUI! Te Puede Interesar: Ayuno intermitente y diabetes: 7 claves para entender sus beneficios y riesgos