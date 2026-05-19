Tormentas severas golpean al este de Estados Unidos en el cierre de una semana caótica
Publicado el19/05/2026 a las 14:19
- Tormentas golpean al este de EEUU
- 100 millones bajo riesgo
- Apagones en varios estados
Un poderoso sistema frontal avanza hacia el este de Estados Unidos dejando a su paso una estela de tornados, vientos destructivos y cortes de energía.
Más de 100 millones de personas, desde Texas hasta Maine, permanecen bajo amenaza en lo que autoridades describen como la fase final de varios días de clima extremo.
El fenómeno ya provocó tornados y ráfagas de hasta 145 kilómetros por hora en estados del centro del país.
Ahora, el frente frío se desplaza a lo largo de un corredor de más de 3,200 kilómetros con potencial de tormentas severas.
Tornados, apagones y daños en el centro del país
El lunes se declaró emergencia por tornado en el condado de Pawnee, Nebraska, tras el impacto de una tormenta intensa.
En Kansas y Misuri, alrededor de 24,000 clientes seguían sin electricidad la mañana del martes debido a los daños en la infraestructura.
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En Michigan, fuertes ráfagas azotaron zonas del sur y centro del estado, dejando a más de 35,000 usuarios sin suministro eléctrico.
Las autoridades continúan evaluando afectaciones mientras el sistema mantiene su avance hacia el este.
Granizo gigante y riesgo extendido
Texas seguirá en zona de riesgo, especialmente en el norte y centro del estado, donde el granizo de hasta cinco centímetros de diámetro representa la principal amenaza.
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA emitió una alerta de nivel 2 de 5 por tormentas eléctricas severas.
La advertencia cubre una extensa franja que va desde la Gran Curva de Texas hasta el norte de Vermont.
Además del granizo y las ráfagas dañinas, existe la posibilidad de tornados aislados dentro de las líneas de tormenta.
TORNADO TOUCHDOWN 🌪️: «Just shot some of the most insane tornado footage of my life.» FOX Weather Exclusive Storm Tracker @BrandonCopicWx has had a busy evening chasing severe weather, encountering developing tornadoes along the way.#Kansas #Thunderstorm #Tornado #FOXWeather pic.twitter.com/NluU5VzbSQ
— FOX Weather (@foxweather) May 19, 2026
Ola de calor y llegada a la costa este
Antes del arribo del frente frío, una intensa ola de calor ha elevado las temperaturas por encima de los 32 grados Celsius en el sureste y noreste del país.
Este contraste térmico favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde del martes en los Grandes Lagos y los valles de Ohio y Tennessee.
Para el miércoles, el sistema alcanzará el noreste y recorrerá el corredor de la Interestatal 95, desde Boston hasta Richmond.
Tras el paso del mal tiempo, se espera un descenso notable de temperaturas hacia los 60 grados Fahrenheit, poniendo fin a la ola de calor justo antes del fin de semana del Día de los Caídos, detalló ‘Fox Weather‘.