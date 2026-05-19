Tormentas severas golpean al este de Estados Unidos en el cierre de una semana caótica

Tormentas golpean al este de EEUU

100 millones bajo riesgo

Apagones en varios estados

Un poderoso sistema frontal avanza hacia el este de Estados Unidos dejando a su paso una estela de tornados, vientos destructivos y cortes de energía.

Más de 100 millones de personas, desde Texas hasta Maine, permanecen bajo amenaza en lo que autoridades describen como la fase final de varios días de clima extremo.

El fenómeno ya provocó tornados y ráfagas de hasta 145 kilómetros por hora en estados del centro del país.

Ahora, el frente frío se desplaza a lo largo de un corredor de más de 3,200 kilómetros con potencial de tormentas severas.

Tornados, apagones y daños en el centro del país

El lunes se declaró emergencia por tornado en el condado de Pawnee, Nebraska, tras el impacto de una tormenta intensa.