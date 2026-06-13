Tormentas amenazan al noreste: más de 50 millones en alerta tras ola de calor extremo
Publicado el13/06/2026 a las 10:50
- Tormentas al noreste de EEUU
- Más de 50 millones en alerta
- Vientos y tornados
Tras varios días de temperaturas inusualmente altas, el noreste del país enfrenta un nuevo riesgo climático con millones de personas bajo amenaza de tormentas severas este domingo.
Las condiciones extremas se han mantenido desde las Carolinas hasta Nueva York, donde el termómetro alcanzó cerca de 35 grados Celsius, generando un ambiente propicio para fenómenos intensos.
El impacto ya se hizo sentir en días recientes, cuando tormentas previas dejaron a miles sin electricidad, especialmente en zonas del oeste de Pensilvania y otras áreas del Atlántico Medio.
Aunque el sábado ofreció una breve pausa, los expertos advierten que el clima inestable no ha terminado y que el riesgo sigue latente en gran parte de la región.
Más de 50 millones en zona de riesgo
Las previsiones indican que más de 50 millones de personas podrían verse afectadas por nuevas tormentas que se extenderán desde Carolina del Norte hasta el norte del estado de Nueva York.
Ciudades clave como Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston están dentro del área de posible impacto, lo que eleva la preocupación por interrupciones y daños.
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El nivel de riesgo ha sido catalogado como moderado, lo que implica la posibilidad de condiciones severas capaces de generar afectaciones significativas en áreas urbanas densamente pobladas.
El sistema meteorológico que se aproxima podría activar tormentas durante la tarde, justo cuando la actividad diaria alcanza su punto máximo en estas ciudades.
Vientos fuertes y posible formación de tornados
Entre los principales peligros previstos destacan las ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 65 millas por hora, suficientes para provocar daños estructurales y caída de árboles.
Además, existe la posibilidad de que se desarrollen tornados aislados, especialmente en zonas donde las tormentas logren organizarse en líneas o sistemas más complejos.
Las áreas con mayor probabilidad de desarrollo incluyen el Atlántico Medio, al este de los Apalaches, y regiones cercanas a los Grandes Lagos.
Este tipo de configuraciones meteorológicas suele generar eventos rápidos e intensos, lo que dificulta la preparación en algunas comunidades.
SIDEWAYS SHOWERS 🌧️: Intense storms blasted through Queens Thursday night, bringing wind-driven rain and torrential downpours as a fast-moving line of storms crossed New York City. pic.twitter.com/VRB7K4Z3Ed
— FOX Weather (@foxweather) June 13, 2026
Incertidumbre en el pronóstico y evolución del sistema
A pesar de las advertencias, los modelos meteorológicos no coinciden completamente sobre la intensidad y extensión que alcanzarán las tormentas durante la jornada.
El desarrollo de estos fenómenos dependerá en gran medida de la interacción entre el calor acumulado y la llegada de un frente frío en las próximas horas.
Si las lluvias previas enfrían la atmósfera, podrían reducir la intensidad de las tormentas, pero si el calor y la humedad se mantienen, el escenario podría agravarse.
De cumplirse este último escenario, las tormentas podrían avanzar hacia el corredor de la I-95 al caer la noche, aumentando el riesgo en algunas de las zonas más pobladas del país, señaló ‘Fox Weather‘.