Tormentas amenazan al noreste: más de 50 millones en alerta tras ola de calor extremo

Tormentas al noreste de EEUU

Más de 50 millones en alerta

Vientos y tornados

Tras varios días de temperaturas inusualmente altas, el noreste del país enfrenta un nuevo riesgo climático con millones de personas bajo amenaza de tormentas severas este domingo.

Las condiciones extremas se han mantenido desde las Carolinas hasta Nueva York, donde el termómetro alcanzó cerca de 35 grados Celsius, generando un ambiente propicio para fenómenos intensos.

El impacto ya se hizo sentir en días recientes, cuando tormentas previas dejaron a miles sin electricidad, especialmente en zonas del oeste de Pensilvania y otras áreas del Atlántico Medio.

Aunque el sábado ofreció una breve pausa, los expertos advierten que el clima inestable no ha terminado y que el riesgo sigue latente en gran parte de la región.

Más de 50 millones en zona de riesgo

Las previsiones indican que más de 50 millones de personas podrían verse afectadas por nuevas tormentas que se extenderán desde Carolina del Norte hasta el norte del estado de Nueva York.

Ciudades clave como Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston están dentro del área de posible impacto, lo que eleva la preocupación por interrupciones y daños.

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El nivel de riesgo ha sido catalogado como moderado, lo que implica la posibilidad de condiciones severas capaces de generar afectaciones significativas en áreas urbanas densamente pobladas.

El sistema meteorológico que se aproxima podría activar tormentas durante la tarde, justo cuando la actividad diaria alcanza su punto máximo en estas ciudades.