Shakira alza la voz por Venezuela tras terremotos y pide ayuda urgente para miles de niños

Shakira alza la voz por Venezuela

Escuelas destruidas por terremotos

Niños sin acceso educativo

Shakira lanzó un llamado internacional para apoyar a niños en Venezuela. La petición surge tras los terremotos del 24 de junio.

La cantante difundió un video en su cuenta de Instagram. Allí explicó el impacto de los sismos en la educación.

“Más de 430 escuelas fueron destruidas cuando dos terremotos azotaron Venezuela”. La frase resume la magnitud de la emergencia.

También advirtió que miles de estudiantes quedaron sin aulas. Muchos no tienen dónde volver al iniciar clases en septiembre.

Escuelas destruidas y miles de niños sin clases

La artista detalló que el país enfrenta una necesidad urgente de recursos. Se requieren fondos para reconstruir infraestructura educativa.

“Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros”. El mensaje apunta a una respuesta integral.

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Además, envió un mensaje de respaldo a la población afectada. “Pero Venezuela, no están solos”, afirmó en el video.

El llamado busca movilizar apoyo antes del nuevo ciclo escolar. Además, el tiempo es clave para evitar mayor rezago educativo.