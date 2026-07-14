Shakira alza la voz por Venezuela tras terremotos y pide ayuda urgente para miles de niños
Publicado el14/07/2026 a las 10:04
- Shakira alza la voz por Venezuela
- Escuelas destruidas por terremotos
- Niños sin acceso educativo
Shakira lanzó un llamado internacional para apoyar a niños en Venezuela. La petición surge tras los terremotos del 24 de junio.
La cantante difundió un video en su cuenta de Instagram. Allí explicó el impacto de los sismos en la educación.
“Más de 430 escuelas fueron destruidas cuando dos terremotos azotaron Venezuela”. La frase resume la magnitud de la emergencia.
También advirtió que miles de estudiantes quedaron sin aulas. Muchos no tienen dónde volver al iniciar clases en septiembre.
Escuelas destruidas y miles de niños sin clases
La artista detalló que el país enfrenta una necesidad urgente de recursos. Se requieren fondos para reconstruir infraestructura educativa.
“Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros”. El mensaje apunta a una respuesta integral.
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Además, envió un mensaje de respaldo a la población afectada. “Pero Venezuela, no están solos”, afirmó en el video.
El llamado busca movilizar apoyo antes del nuevo ciclo escolar. Además, el tiempo es clave para evitar mayor rezago educativo.
Llamado a líderes mundiales para ampliar la ayuda
Shakira reconoció aportes de líderes internacionales. Destacó el apoyo de Portugal y Canadá.
Los primeros ministros ya contribuyeron al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen. Este mecanismo financia proyectos educativos en el país.
Sin embargo, la cantante pidió ampliar la participación. “Agradecemos profundamente su apoyo, pero necesitamos que más países se sumen ahora”.
En su mensaje mencionó a Francia y Alemania. Invitó a sus líderes a unirse al esfuerzo global.
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Donaciones y cifras reflejan la magnitud de la crisis
La artista anunció una contribución de 500 mil dólares. El fondo será destinado a organizaciones en Venezuela.
El objetivo es apoyar a niños afectados por la interrupción educativa. Las ayudas buscan restablecer condiciones básicas de aprendizaje.
Según UNICEF, 680 mil niños están entre los más afectados. Forman parte de 1.8 millones de personas que requieren ayuda.
Expertos advierten sobre impactos más allá de lo académico. “Priva a los niños y niñas de un espacio donde pueden aprender… y recuperar normalidad”.