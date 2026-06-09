Rusia advierte en la ONU que continuará sus acciones militares si Zelenski mantiene su postura
Publicado el08/06/2026 a las 15:32
- Rusia endurece amenazas
- Moscú rechaza negociaciones
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Rusia elevó este lunes el tono contra Ucrania durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU al advertir que continuará alcanzando sus objetivos por medios militares si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantiene lo que Moscú considera un lenguaje basado en ultimátums y declaraciones hostiles.
Las declaraciones reflejan el deterioro de las posibilidades de diálogo entre ambas partes y muestran la postura rusa frente a los recientes llamados de Zelenski para impulsar conversaciones directas con el presidente Vladímir Putin.
Rusia condiciona cualquier negociación con Ucrania
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, amenaza a Ucrania de seguir «la vía militar» si el presidente Volodímir Zelenski se sigue refiriendo a su país con «un lenguaje grosero» y con «ultimátum». https://t.co/m3lc0JFGdH
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 8, 2026
El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, lanzó la advertencia durante una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Ucrania y respaldada por países europeos.
Segun EFE, Nebenzia aseguró que no puede haber negociaciones reales mientras Zelenski continúe utilizando lo que describió como un lenguaje grosero y basado en ultimátums.
Según afirmó, Moscú seguirá avanzando hacia sus objetivos por la vía militar mientras el mandatario ucraniano no modifique su postura.
“Mientras que nos hable con un lenguaje grosero y con ultimátum, de ningún modo podremos hablar de negociaciones reales”, declaró el diplomático ruso.
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El representante añadió que Rusia alcanzará sus objetivos “no por vías políticas y diplomáticas, sino militares” hasta que Zelenski comprenda lo que calificó como los errores de su discurso.
Durante su intervención, Nebenzia también dirigió críticas hacia la ONU y la Unión Europea.
Moscú rechaza propuesta de diálogo impulsada por Zelenski
El diplomático hizo referencia a una carta abierta publicada por Zelenski en redes sociales.
En ese mensaje, el presidente ucraniano propuso a Putin celebrar negociaciones directas en un tercer país con el objetivo de poner fin a la guerra.
Nebenzia rechazó la iniciativa y aseguró que no constituye una propuesta genuina de paz.
Según su versión, se trata de un intento de Kiev por forzar negociaciones mientras busca obtener impacto mediático.
“De ningún modo es una iniciativa de paz”, afirmó el representante ruso.
Nebenzia sostuvo además que Zelenski continúa recurriendo a amenazas y a lo que calificó como clichés propagandísticos.
El diplomático aseguró que estas acciones no acercan una solución al conflicto.
También afirmó que evidencian, según su opinión, la incapacidad del Gobierno ucraniano para negociar.
Rusia acusa a Kiev de cerrar las puertas al diálogo
En otro de los momentos más duros de su intervención, Nebenzia calificó al Gobierno de Zelenski como una “banda neonazi”.
Asimismo, afirmó que si el mandatario ucraniano realmente desea hablar con Putin debería buscar mecanismos discretos de comunicación.
El representante ruso sostuvo que las conversaciones no pueden desarrollarse mediante lo que describió como una “diplomacia de megáfono”.
Nebenzia fue aún más allá al asegurar que el Gobierno de Kiev ha optado por una vía que calificó como terrorista.
“Así que no hay nada que hablar en este momento”, señaló.
Las declaraciones se producen después de que Putin rechazara públicamente la propuesta de diálogo planteada por Zelenski.
La última ocasión en que ambos países mantuvieron contactos relacionados con una negociación ocurrió a mediados de febrero de 2026.
Esas conversaciones se realizaron de manera indirecta y contaron con la mediación de Estados Unidos.
Los contactos tuvieron lugar semanas antes de que Estados Unidos entrara en guerra con Irán.
Lo que viene: Las posiciones expresadas en el Consejo de Seguridad muestran que las diferencias entre Moscú y Kiev continúan siendo profundas, mientras las perspectivas de retomar un proceso de negociación permanecen estancadas.