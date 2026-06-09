Rusia advierte en la ONU que continuará sus acciones militares si Zelenski mantiene su postura

Rusia endurece amenazas

Moscú rechaza negociaciones

Tensión crece en ONU

Rusia elevó este lunes el tono contra Ucrania durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU al advertir que continuará alcanzando sus objetivos por medios militares si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantiene lo que Moscú considera un lenguaje basado en ultimátums y declaraciones hostiles.

Las declaraciones reflejan el deterioro de las posibilidades de diálogo entre ambas partes y muestran la postura rusa frente a los recientes llamados de Zelenski para impulsar conversaciones directas con el presidente Vladímir Putin.

Rusia condiciona cualquier negociación con Ucrania

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, amenaza a Ucrania de seguir «la vía militar» si el presidente Volodímir Zelenski se sigue refiriendo a su país con «un lenguaje grosero» y con «ultimátum». https://t.co/m3lc0JFGdH — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 8, 2026



El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, lanzó la advertencia durante una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Ucrania y respaldada por países europeos.

Segun EFE, Nebenzia aseguró que no puede haber negociaciones reales mientras Zelenski continúe utilizando lo que describió como un lenguaje grosero y basado en ultimátums.

Según afirmó, Moscú seguirá avanzando hacia sus objetivos por la vía militar mientras el mandatario ucraniano no modifique su postura.

“Mientras que nos hable con un lenguaje grosero y con ultimátum, de ningún modo podremos hablar de negociaciones reales”, declaró el diplomático ruso.

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El representante añadió que Rusia alcanzará sus objetivos “no por vías políticas y diplomáticas, sino militares” hasta que Zelenski comprenda lo que calificó como los errores de su discurso.

Durante su intervención, Nebenzia también dirigió críticas hacia la ONU y la Unión Europea.