«Michelle Obama es un hombre», entre polémica y espectáculo en la fiesta de Trump
Publicado el15/06/2026 a las 10:34
- Fiesta de Trump
- UFC llega Casa Blanca
- Frase genera polémica
Lo que comenzó como una celebración deportiva organizada en la Casa Blanca terminó generando controversias que trascendieron el octágono y alimentaron el debate político en Estados Unidos.
La fiesta por el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump reunió a figuras del deporte, empresarios y simpatizantes en una jornada marcada por declaraciones polémicas y momentos inesperados.
El evento tuvo como principal atractivo una cartelera de UFC instalada en los jardines de la residencia presidencial, una imagen poco habitual para un espacio históricamente asociado a actos de Estado.
Sin embargo, uno de los episodios más comentados de la noche no estuvo relacionado con los combates, sino con una frase pronunciada frente al público tras una de las peleas.
Una declaración que desató reacciones inmediatas
El luchador estadounidense Josh Hokit aprovechó los micrófonos después de conseguir una victoria para lanzar una afirmación que provocó aplausos entre algunos asistentes y desconcierto entre otros.
“Y por último… Michelle Obama es un hombre”, exclamó el deportista ante la audiencia, reavivando una teoría conspirativa ampliamente desacreditada durante los últimos años.
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Acto seguido, el peleador añadió: “¿Tengo razón, Estados Unidos?”, antes de abandonar el octágono mientras parte del público reaccionaba a sus palabras.
La declaración volvió a poner en circulación un rumor que desde hace años ha sido rechazado por múltiples verificaciones y que ha sido objeto de críticas por su carácter desinformativo.
La derrota de Topuria impactó a los asistentes
Mientras la controversia política ocupaba titulares, el desarrollo de los combates también dejó imágenes que sorprendieron a quienes acudieron a la celebración organizada en Washington.
Uno de los momentos más impactantes fue la derrota del hispanogeorgiano Ilia Topuria, quien sufrió una dura noche sobre el cuadrilátero instalado en la Casa Blanca.
Las imágenes de su rostro golpeado circularon rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los símbolos visuales más comentados del evento.
La magnitud de las lesiones obligó a que el peleador fuera trasladado directamente a un hospital para someterse a evaluaciones médicas tras el combate.
Una puesta en escena diseñada para llamar la atención
Más allá de los resultados deportivos, la celebración reflejó la estrategia de Trump de convertir eventos públicos en espectáculos de gran impacto visual y mediático.
La presencia de empresarios como Mark Zuckerberg y David Ellison, así como invitados internacionales, contribuyó a reforzar la dimensión simbólica de la velada.
Durante la jornada también se escucharon consignas políticas y mensajes nacionalistas que encontraron eco entre parte de los asistentes congregados en el recinto.
La combinación de deporte, política y entretenimiento volvió a mostrar una fórmula que el mandatario ha utilizado para conectar con sectores de su base electoral.
El luchador Josh Hokit asegurando que «Michelle Obama es un hombre» o la cara ensangrentada de Ilia Topuria en un ‘ring’ en los jardines de la Casa Blanca, entre lo insólito de la fiesta de cumpleaños de Trump en la Casa Blanca. https://t.co/vRJbT8MVsR
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 15, 2026
Críticas por el uso de un espacio institucional
El gigantesco escenario instalado en la Casa Blanca generó cuestionamientos entre quienes consideran que el recinto presidencial debe reservarse para actividades institucionales.
Para los críticos, la celebración reforzó la percepción de que la política se transforma cada vez más en un espectáculo centrado en la figura del mandatario.
Sus partidarios, por el contrario, interpretaron la jornada como una muestra de cercanía con el público y una manera distinta de ejercer liderazgo.
La polémica declaración sobre Michelle Obama, la derrota de una de las estrellas de la UFC y la singular puesta en escena terminaron convirtiendo la fiesta en uno de los eventos más comentados del fin de semana, señaló ‘EFE’ y ‘El País‘.