«Michelle Obama es un hombre», entre polémica y espectáculo en la fiesta de Trump

Fiesta de Trump

UFC llega Casa Blanca

Frase genera polémica

Lo que comenzó como una celebración deportiva organizada en la Casa Blanca terminó generando controversias que trascendieron el octágono y alimentaron el debate político en Estados Unidos.

La fiesta por el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump reunió a figuras del deporte, empresarios y simpatizantes en una jornada marcada por declaraciones polémicas y momentos inesperados.

El evento tuvo como principal atractivo una cartelera de UFC instalada en los jardines de la residencia presidencial, una imagen poco habitual para un espacio históricamente asociado a actos de Estado.

Sin embargo, uno de los episodios más comentados de la noche no estuvo relacionado con los combates, sino con una frase pronunciada frente al público tras una de las peleas.

Una declaración que desató reacciones inmediatas

El luchador estadounidense Josh Hokit aprovechó los micrófonos después de conseguir una victoria para lanzar una afirmación que provocó aplausos entre algunos asistentes y desconcierto entre otros.

“Y por último… Michelle Obama es un hombre”, exclamó el deportista ante la audiencia, reavivando una teoría conspirativa ampliamente desacreditada durante los últimos años.

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Acto seguido, el peleador añadió: “¿Tengo razón, Estados Unidos?”, antes de abandonar el octágono mientras parte del público reaccionaba a sus palabras.

La declaración volvió a poner en circulación un rumor que desde hace años ha sido rechazado por múltiples verificaciones y que ha sido objeto de críticas por su carácter desinformativo.