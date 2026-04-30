Lluvias intensas en noreste

Tormenta costera en desarrollo

Riesgo de inundaciones aisladas

Las fuertes lluvias que impactan el noreste de Estados Unidos están provocando un descenso inusual de temperaturas, en medio de un sistema meteorológico que seguirá activo durante el fin de semana.

El panorama: una nueva ronda de precipitaciones intensas se suma a la primera oleada que ya afectó al Atlántico Medio y al noreste el miércoles por la noche.

Por qué importa: la combinación de lluvias constantes, posibles tormentas costeras y déficits acumulados de precipitación podría agravar riesgos puntuales y, al mismo tiempo, aliviar zonas con sequía.

Las condiciones climáticas han cambiado rápidamente en la región.

Lluvias persistentes y descenso de temperaturas en el noreste