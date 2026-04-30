Tormenta amenaza al noreste este fin de semana: lluvias y frío inesperado
Lluvias intensas en noreste Tormenta costera en desarrollo Riesgo de inundaciones aisladas Las fuertes lluvias que impactan el noreste de Estados Unidos están provocando un descenso inusual de temperaturas, en medio de un sistema meteorológico que seguirá activo durante el fin de semana. El panorama: una nueva ronda de precipitaciones intensas se suma a la […]
Publicado el30/04/2026 a las 13:43
- Lluvias intensas en noreste
- Tormenta costera en desarrollo
- Riesgo de inundaciones aisladas
Las fuertes lluvias que impactan el noreste de Estados Unidos están provocando un descenso inusual de temperaturas, en medio de un sistema meteorológico que seguirá activo durante el fin de semana.
El panorama: una nueva ronda de precipitaciones intensas se suma a la primera oleada que ya afectó al Atlántico Medio y al noreste el miércoles por la noche.
Por qué importa: la combinación de lluvias constantes, posibles tormentas costeras y déficits acumulados de precipitación podría agravar riesgos puntuales y, al mismo tiempo, aliviar zonas con sequía.
Las condiciones climáticas han cambiado rápidamente en la región.
Lluvias persistentes y descenso de temperaturas en el noreste
The weekend will not be a washout, but low pressure offshore could swing a few isolated showers our way on Saturday and potentially a few scattered showers on Sunday. https://t.co/E1rxbV6o5b
— NBC10 Boston (@NBC10Boston) April 30, 2026
Las fuertes lluvias han traído consigo temperaturas más bajas de lo habitual en el noreste y Nueva Inglaterra.
Este patrón se consolidó tras el paso de una primera oleada de lluvias a última hora del miércoles.
Para el viernes, se espera otra ronda de precipitaciones intensas.
Las acumulaciones previstas oscilan entre 2.5 y 5 centímetros hasta la noche del viernes.
En algunas zonas, especialmente en Nuevo Hampshire y Maine, podrían registrarse acumulaciones de hasta 7.5 centímetros.
Aunque no hay alertas oficiales de inundación, el Centro de Pronósticos de FOX advierte sobre posibles inundaciones repentinas aisladas.
El riesgo se mantiene bajo observación ante la saturación progresiva del suelo.
Tormenta costera en desarrollo
We aren’t done with this wet pattern yet! More beneficial rain is in the forecast on Friday and Saturday with cooler temperatures. Here is your latest forecast, including an update on our drought: https://t.co/0sNSN6csVm
— WJBF (@WJBF) April 30, 2026
El sistema meteorológico podría intensificarse durante el fin de semana.
Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a la costa de Carolina del Norte el viernes.
Este sistema podría evolucionar hacia un vendaval del noreste.
De hacerlo, traería otra oleada de lluvias torrenciales al corredor de la Interestatal 95.
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La trayectoria del sistema aún no está definida con precisión.
Si se desplaza más cerca de la costa este, aumentarán los impactos de lluvia y viento.
En cambio, un desplazamiento más hacia el este podría reducir significativamente los efectos en tierra.
Esta incertidumbre mantiene en alerta a las principales ciudades del noreste.
Impacto desigual: riesgos y alivio por sequía
Las precipitaciones tendrán efectos mixtos en la región.
En el área metropolitana de Nueva York y la costa de Nueva Inglaterra, se esperan lluvias hacia la noche del sábado.
Sin embargo, el impacto podría ser positivo en el extremo norte de Nueva Inglaterra.
Esa zona enfrenta actualmente una grave sequía.
Las cifras reflejan un déficit significativo de precipitaciones acumuladas.
Boston registra casi 15 centímetros por debajo de su promedio anual.
Portland y Nueva York presentan déficits de aproximadamente 7.5 centímetros.
En este contexto, las lluvias podrían ayudar a reducir parcialmente la sequía.
Aun así, la intensidad de las precipitaciones podría generar problemas puntuales.
El desarrollo del sistema costero será clave para determinar el balance final entre riesgos y beneficios.