Mujer denuncia a ICE por visitarla en su trabajo tras un mensaje en Instagram
Publicado el26/06/2026 a las 11:38
- ICE visita trabajadora electoral
- Investigación por publicación
- Debate sobre libertad expresión
Una trabajadora electoral de Syracuse, Nueva York, denunció que dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudieron a su lugar de trabajo para hablar con ella sobre una publicación realizada en Instagram.
El hecho, ocurrido el 23 de junio, ha generado un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la protección de los agentes federales y el alcance de las investigaciones relacionadas con publicaciones en redes sociales.
Según Paigelynne Gonyea, los agentes se presentaron en su centro laboral y le entregaron una carta donde indicaban que investigaban posibles amenazas dirigidas contra personal de ICE.
De acuerdo con su relato, el documento también advertía que podría enfrentar consecuencias federales o estatales en caso de detectarse alguna conducta que infringiera la ley.
ICE visita a mujer tras publicación en Instagram
Gonyea afirmó que los agentes llevaban copias impresas de sus publicaciones en redes sociales.
También aseguró que tenían una copia de su licencia de conducir durante el encuentro.
La trabajadora explicó que la publicación hacía referencia al caso de Renee Good, la mujer que murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Minneapolis.
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Según Gonyea, el contenido únicamente mencionaba el nombre del agente Jonathan Ross.
La mujer sostuvo que esa identidad ya había sido difundida previamente por distintos medios de comunicación.
Añadió que en ningún momento publicó direcciones, números telefónicos ni otro tipo de información privada.
La trabajadora afirma que rechazó reunirse con los agentes
Gonyea relató que los agentes le solicitaron conversar con ella fuera del edificio.
Sin embargo, afirmó que decidió no aceptar esa petición.
Explicó que su decisión estuvo motivada por el temor generado tras la cobertura del caso ocurrido en Minnesota.
La mujer aseguró que prefirió permanecer dentro de su lugar de trabajo durante el contacto con los agentes.
Hasta el momento, las autoridades federales no han anunciado cargos públicos en su contra.
Tampoco se ha informado oficialmente sobre el cierre o continuidad de la investigación mencionada en la carta entregada por los agentes.
El caso ha llamado la atención debido a la naturaleza de la investigación y al origen de la visita.
La situación también ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para contactar a una persona por publicaciones realizadas en redes sociales.
El caso abre un debate sobre libertad de expresión
El incidente ha impulsado un debate sobre el equilibrio entre distintos intereses legales y constitucionales.
Por un lado, se encuentra la protección de los agentes federales frente a posibles amenazas.
Por otro, surgen preguntas sobre los alcances de las investigaciones relacionadas con expresiones publicadas en plataformas digitales.
El caso también ha puesto bajo análisis los límites de la libertad de expresión cuando las publicaciones hacen referencia a funcionarios públicos.
Hasta ahora, no existe un anuncio de cargos públicos contra Gonyea derivado de los hechos denunciados.
La trabajadora mantiene que su publicación se limitó a mencionar información que ya era de conocimiento público.
También sostiene que nunca difundió datos personales que pudieran poner en riesgo a terceros.
Mientras no exista una resolución oficial sobre la investigación, el caso continúa alimentando el debate sobre el uso de publicaciones en redes sociales como parte de investigaciones relacionadas con la seguridad de funcionarios federales y el alcance de la libertad de expresión en este tipo de situaciones.