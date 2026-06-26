Mujer denuncia a ICE por visitarla en su trabajo tras un mensaje en Instagram

ICE visita trabajadora electoral

Investigación por publicación

Debate sobre libertad expresión

Una trabajadora electoral de Syracuse, Nueva York, denunció que dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudieron a su lugar de trabajo para hablar con ella sobre una publicación realizada en Instagram.

El hecho, ocurrido el 23 de junio, ha generado un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la protección de los agentes federales y el alcance de las investigaciones relacionadas con publicaciones en redes sociales.

Según Paigelynne Gonyea, los agentes se presentaron en su centro laboral y le entregaron una carta donde indicaban que investigaban posibles amenazas dirigidas contra personal de ICE.

De acuerdo con su relato, el documento también advertía que podría enfrentar consecuencias federales o estatales en caso de detectarse alguna conducta que infringiera la ley.

ICE visita a mujer tras publicación en Instagram

Gonyea afirmó que los agentes llevaban copias impresas de sus publicaciones en redes sociales.

También aseguró que tenían una copia de su licencia de conducir durante el encuentro.

La trabajadora explicó que la publicación hacía referencia al caso de Renee Good, la mujer que murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Minneapolis.

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Según Gonyea, el contenido únicamente mencionaba el nombre del agente Jonathan Ross.

La mujer sostuvo que esa identidad ya había sido difundida previamente por distintos medios de comunicación.

Añadió que en ningún momento publicó direcciones, números telefónicos ni otro tipo de información privada.