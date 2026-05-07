La FIFA anunció el fin de su histórica relación con Panini, poniendo punto final a una tradición que marcó generaciones en los Mundiales.

Desde 1970, Panini había sido la empresa encargada de producir los icónicos álbumes de estampas del Mundial.

Durante más de cinco décadas, la marca italiana mantuvo de forma ininterrumpida este vínculo con el torneo.

Fanatics toma el relevo

A partir de 2031, la FIFA iniciará una nueva etapa junto a Fanatics.

El acuerdo incluye la comercialización de productos físicos y digitales relacionados con las competiciones del organismo.