FIFA rompe con Panini y cambia el histórico álbum del Mundial
La FIFA anunció el fin de su histórica relación con Panini, poniendo punto final a una tradición que marcó generaciones en los Mundiales. Desde 1970, Panini había sido la empresa encargada de producir los icónicos álbumes de estampas del Mundial. Durante más de cinco décadas, la marca italiana mantuvo de forma ininterrumpida este vínculo con […]
Publicado el07/05/2026 a las 08:53
La FIFA anunció el fin de su histórica relación con Panini, poniendo punto final a una tradición que marcó generaciones en los Mundiales.
Desde 1970, Panini había sido la empresa encargada de producir los icónicos álbumes de estampas del Mundial.
Durante más de cinco décadas, la marca italiana mantuvo de forma ininterrumpida este vínculo con el torneo.
Fanatics toma el relevo
A partir de 2031, la FIFA iniciará una nueva etapa junto a Fanatics.
El acuerdo incluye la comercialización de productos físicos y digitales relacionados con las competiciones del organismo.
Entre las novedades, se contempla la introducción de parches de camisetas de jugadores como parte de los artículos coleccionables.
Será la primera vez que este tipo de producto forme parte del ecosistema del fútbol internacional bajo la FIFA.
El cambio tras el Mundial 2030
La transición se hará efectiva después de la Copa del Mundo 2030.
A partir de ese momento, Fanatics asumirá completamente la producción de artículos oficiales de colección.
Un cambio histórico
El fin de la relación con Panini marca el cierre de una de las asociaciones más icónicas en la historia del deporte.
Una decisión que transformará la forma en que los aficionados viven la experiencia de coleccionar el Mundial.
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