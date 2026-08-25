Se revelan las desgarradoras últimas palabras de Dolly Parton antes de morir

Dolly Parton habló sobre su salud y sus planes apenas cuatro días antes de morir a los 80 años. Estas fueron sus últimas palabras públicas.

Murió a los 80 años

Reveló sus planes antes

Su sobrino anunció la muerte Dolly Parton murió a los 80 años después de haber enfrentado problemas de salud persistentes que recientemente limitaron algunas de sus actividades. La noticia fue comunicada este martes 25 de agosto por su sobrino Brin Seaver, quien aseguró que la propia artista había preparado ese momento años atrás. Dolly Parton y sus últimas palabras antes de morir ⚫ Murió Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/l8gLDHd31E — TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 25, 2026 Días antes de morir, Parton había hablado públicamente sobre su estado de salud y, pese a las dificultades, transmitió un mensaje marcado por el optimismo. “Todavía tengo muchas cosas que quiero lograr”, declaró la cantante a la revista People apenas cuatro días antes de conocerse su fallecimiento. Por qué importa: Sus palabras adquirieron un significado especial tras su muerte, pues mostraban que Parton seguía haciendo planes mientras atravesaba problemas de salud.

Parton habló de su salud días antes de morir Ver este video en su propia página → A principios de agosto, Parton canceló una presentación prevista en Hollywood después de que su médico le recomendara no viajar debido a sus problemas de salud. Sin embargo, la cantante dejó claro posteriormente que continuaba activa y que no había abandonado sus proyectos profesionales pese al proceso de recuperación. “Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando”, afirmó Parton al explicar públicamente cómo enfrentaba ese momento. TE PUEDE INTERESAR: Muere Dolly Parton a los 80 años: la música country pierde a una de sus mayores leyendas La intérprete también reconoció que durante los últimos años había dedicado buena parte de su atención al cuidado de su esposo, Carl Thomas Dean. Dean murió en marzo de 2025, aproximadamente un año y medio antes del fallecimiento de la estrella de la música country. Parton recordó además que no era la primera ocasión en que atravesaba dificultades relacionadas con su salud durante su extensa trayectoria artística. La cantante mencionó un complicado periodo a principios de la década de 1980, cuando estuvo “deprimida durante varios meses por problemas femeninos”. También señaló que las redes sociales habían cambiado considerablemente la manera en que los problemas personales de las celebridades eran observados y difundidos.

Dolly Parton todavía tenía nuevos proyectos Incluso mientras se recuperaba, la intérprete de “Jolene” y “9 to 5” continuaba explorando posibilidades para mantenerse cerca de sus seguidores. Antes de morir reveló que analizaba una nueva manera de realizar giras mediante compañías especializadas en desarrollar presentaciones utilizando avatares. Parton reconoció entonces que el proyecto todavía estaba en sus primeras etapas y no proporcionó detalles sobre cuándo podría concretarse. Sus planes reforzaban el mensaje que dejó pocos días antes de morir: todavía consideraba que tenía objetivos pendientes por cumplir. “Antes bromeaba diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales!”, comentó. La artista mantuvo así el tono que caracterizó muchas de sus apariciones públicas, incluso mientras hablaba directamente sobre las dificultades que enfrentaba. Su carrera había comenzado décadas atrás, con el lanzamiento de su primer álbum, “Hello, I’m Dolly”, en 1967. Nacida en Pittman Center, Tennessee, en 1946, Parton llegó a convertirse en la artista femenina de música country con mayores ventas de todos los tiempos.