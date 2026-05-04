Origen en 1905

Impulso de Anna Jarvis

Celebración global diversa 💛 Idea especial para regalar a mamá El Día de la Madre es una de las celebraciones más extendidas en el mundo, pero su origen no es simplemente comercial o moderno. Detrás de esta fecha hay una historia marcada por activismo, memoria familiar y también por luchas sociales que buscaban visibilizar el papel de las mujeres. A continuación, los puntos clave para entender de dónde viene esta celebración y cómo se adoptó en distintos países.

El origen del Día de la Madre comienza con una promesa personal Todo se remonta a 1905

Anna Jarvis impulsa la idea

Homenaje a su madre fallecida La historia moderna del Día de la Madre inicia en mayo de 1905, cuando Anna Jarvis decidió rendir homenaje a su madre, Ann Reeves Jarvis, tras su fallecimiento el 9 de mayo. Su madre había expresado en vida el deseo de que existiera un día dedicado a reconocer el trabajo de las madres. Jarvis tomó esa idea y la convirtió en una campaña. No solo buscaba honrar a su madre, sino también a todas las mujeres que cumplían ese rol en la sociedad. 💛Un detalle que sorprende La primera celebración oficial nació en una iglesia de Estados Unidos Ocurrió en Grafton, Virginia

Fue en 1908

Iglesia como punto central Tres años después del fallecimiento de su madre, Anna Jarvis logró organizar la primera celebración oficial del Día de la Madre en la Iglesia Metodista Episcopal Andrews, en su pueblo natal. Ese lugar es considerado hasta hoy como el “santuario internacional del Día de la Madre”, marcando el inicio formal de una tradición que se expandiría globalmente. 💛Regalo con significado El Día de la Madre se convirtió en una fecha nacional en EE.UU. Reconocimiento en 1914

Decreto presidencial

Expansión internacional En 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó una ley que estableció el Día de la Madre como una celebración nacional en Estados Unidos, fijándolo el segundo domingo de mayo. A partir de ese momento, otros países comenzaron a adoptar la fecha o adaptarla según sus propias tradiciones culturales. 💛Idea especial para mamá La celebración tiene raíces también en movimientos sociales y de salud Influencia desde 1865

Julia Ward Howe impulsó protestas

Enfoque en mujeres y bienestar Antes de Jarvis, en 1865, la activista Julia Ward Howe ya organizaba reuniones de madres en Boston, muchas de ellas afectadas por la Guerra de Secesión.

Estas actividades incluían manifestaciones pacíficas y reflexiones sobre el rol de las mujeres. Con el tiempo, estos movimientos también sirvieron para visibilizar temas como la salud materna, la participación social y la reivindicación femenina. 💛Un detalle que sorprende México adoptó el 10 de mayo como fecha fija y con enfoque social Celebración desde 1922

Impulso institucional

Enfoque en salud y familia En México, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo desde 1922.

La fecha fue promovida por medios de comunicación y autoridades educativas, incluyendo a José Vasconcelos. Posteriormente, en 1946, el gobierno reforzó esta conmemoración como parte de políticas públicas relacionadas con salud, maternidad y bienestar familiar, incluyendo programas de atención prenatal y promoción de la lactancia. 💛 Idea especial para mamá Cada país celebra el Día de la Madre en fechas distintas EE.UU.: segundo domingo de mayo

México: 10 de mayo

Argentina: octubre

Otros países varían fechas

Aunque mayo es el mes más asociado a esta celebración, no todos los países lo conmemoran el mismo día. Por ejemplo, Argentina lo celebra en octubre, mientras que en países como Colombia y Estados Unidos coincide en el segundo domingo de mayo. También existen fechas específicas como el 15 de mayo en Paraguay o el 8 de diciembre en Panamá, donde la celebración tiene un origen religioso. 💛Idea especial para mamá El Día de la Madre también tiene un reconocimiento global distinto ONU fija otra fecha

1 de junio

Incluye a padres La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 1 de junio como el Día Mundial de las Madres y los Padres, ampliando el reconocimiento a ambas figuras dentro del núcleo familiar. Esto demuestra que la celebración ha evolucionado más allá de su origen inicial, adaptándose a nuevas realidades sociales. El Día de la Madre es mucho más que una fecha comercial: es el reflejo de una historia construida entre memoria, lucha social y reconocimiento al papel de las mujeres en la sociedad. Con el paso del tiempo, esta celebración ha evolucionado y se ha adaptado a distintas culturas, pero mantiene intacto su propósito principal: «Honrar a quienes han sido pilares fundamentales en millones de familias alrededor del mundo»

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