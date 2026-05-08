Descubre los 7 tipos de descanso que tu cuerpo necesita y cómo lograrlos fácilmente
Descanso : Dormir no siempre basta El descanso también mental Tu cuerpo pide pausas 👉Tu cuerpo también necesita pausas Dormir bien no siempre es suficiente para sentirse realmente descansado. Muchas personas pasan el día agotadas, irritables o sin concentración aunque hayan dormido varias horas. Expertos en bienestar aseguran que el cuerpo y la mente necesitan […]
Publicado el08/05/2026 a las 11:41
- Descanso : Dormir no siempre basta
- El descanso también mental
- Tu cuerpo pide pausas
Dormir bien no siempre es suficiente para sentirse realmente descansado.
Muchas personas pasan el día agotadas, irritables o sin concentración aunque hayan dormido varias horas.
Expertos en bienestar aseguran que el cuerpo y la mente necesitan distintos tipos de descanso para funcionar correctamente y evitar el agotamiento físico y emocional.
La doctora Sandra Dalton-Smith explica que existen siete tipos de descanso esenciales y que ignorarlos puede afectar la salud, el rendimiento laboral y hasta las relaciones personales.
Identificar cuál te hace falta puede ayudarte a recuperar energía y sentirte mejor en tu rutina diaria.
Los tipos de descanso que podrían ayudarte a sentirte mejor cada día
1. Descanso mental: cuando tu cerebro ya no puede más!
La mente también necesita recuperarse.
Cuando empiezas a notar que te cuesta concentrarte, responder mensajes simples o terminar tareas que antes hacías rápido, es probable que estés sufriendo agotamiento mental.
También puede aparecer esa sensación de tener demasiados pensamientos al mismo tiempo o dificultad para desconectarte del trabajo incluso antes de dormir.
Cómo lograrlo:
- Haz pausas cortas cada hora para despejar tu mente.
- Levántate del escritorio y camina algunos minutos.
- Respira profundamente antes de volver a tus actividades.
- Escribe pendientes o pensamientos en una libreta.
- Reduce el exceso de multitareas durante el día.
2. Descanso físico: las señales que envía tu cuerpo agotado
El cuerpo suele enviar señales claras cuando necesita recuperarse.
Dolores musculares, tensión en la espalda, cansancio constante o falta de energía para actividades simples pueden indicar que el descanso físico no está siendo suficiente.
Dormir ayuda, pero también es importante cuidar el movimiento, la postura y la alimentación para que el cuerpo realmente pueda recuperarse.
Cómo lograrlo:
- Realiza estiramientos suaves al despertar.
- Evita pasar demasiadas horas sentado.
- Date baños relajantes o masajes.
- Mantén una alimentación balanceada.
- Aprovecha pequeñas siestas los fines de semana.
Descanso social: por qué algunas personas también cansan
No todas las relaciones ayudan a recuperar energía.
A veces convivir con demasiadas personas, reuniones constantes o conversaciones forzadas puede generar más agotamiento emocional del que imaginamos.
El descanso social consiste en rodearte de personas con las que puedas sentirte tranquilo y auténtico, sin presión ni desgaste emocional.
Cómo lograrlo:
- Reduce compromisos sociales innecesarios.
- Rodéate de personas que te hagan sentir cómodo.
- Busca conversaciones sinceras y relajadas.
- Reserva tiempo para estar solo.
- Evita relaciones que generen estrés constante.
Descanso emocional: el desgaste silencioso del estrés diario
El estrés acumulado puede provocar irritabilidad, cambios de ánimo y sensación de agotamiento emocional.
Muchas personas cargan emociones durante semanas sin expresarlas, lo que termina afectando el bienestar mental y físico.
Aprender a reconocer lo que sientes y darte permiso para descansar emocionalmente también es parte del autocuidado.
Cómo lograrlo:
- Habla con alguien de confianza sobre tus emociones.
- Escribe cómo te sientes en un diario.
- Aprende a decir “no” cuando sea necesario.
- Baja la autoexigencia diaria.
- Dedica tiempo a actividades que disfrutes.
Descanso sensorial: cómo el exceso de ruido y pantallas te agota
El exceso de ruido, pantallas, luces y notificaciones puede saturar los sentidos más de lo que parece.
Después de horas frente al celular o la computadora, muchas personas terminan sintiéndose irritables, abrumadas o mentalmente agotadas.
El descanso sensorial ayuda a darle un respiro al cerebro en un mundo lleno de estímulos constantes.
Cómo lograrlo:
- Apaga el celular por algunos momentos del día.
- Reduce el ruido mientras trabajas o descansas.
- Evita usar pantallas antes de dormir.
- Busca espacios tranquilos y silenciosos.
- Pasa tiempo en la naturaleza durante el fin de semana.
Descanso creativo: recuperar la inspiración también es importante
La creatividad también necesita pausas.
Cuando todo se siente repetitivo o sin inspiración, puede ser señal de agotamiento creativo, especialmente en personas que trabajan resolviendo problemas o generando ideas constantemente.
Buscar nuevos estímulos puede ayudar a recuperar la motivación y la imaginación.
Cómo lograrlo:
- Cambia de ambiente ocasionalmente.
- Observa paisajes naturales o arte.
- Escucha música relajante.
- Decora tu espacio con elementos inspiradores.
- Realiza actividades artísticas o manuales.
Descanso espiritual: la importancia de sentir calma y propósito
Este tipo de descanso tiene que ver con encontrar propósito y conexión emocional.
No necesariamente implica religión, sino dedicar tiempo a actividades que generen tranquilidad, sentido personal y bienestar interior.
Muchas personas descubren que sentirse conectadas con algo más grande ayuda a reducir el agotamiento emocional y mental.
Cómo lograrlo:
- Practica meditación o reflexión diaria.
- Dedica tiempo a actividades con significado personal.
- Participa en comunidades o grupos positivos.
- Ayuda a otras personas cuando puedas.
- Busca momentos de calma y conexión contigo mismo.
Comprender qué tipo de descanso necesita tu cuerpo puede ayudarte a recuperar energía, mejorar tu estado de ánimo y sentirte más equilibrado sin depender únicamente de dormir más horas.
Escuchar lo que necesita tu cuerpo y tu mente es clave para recuperar energía y mejorar la calidad de vida.
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Advertencia: La información presentada en este artículo es únicamente educativa e informativa y no sustituye la orientación médica, psicológica o profesional. Si experimentas cansancio extremo, estrés prolongado o problemas de salud persistentes, consulta con un especialista.
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¿Cuál de estos tipos de descanso sientes que necesitas más en este momento?
FUENTE: Daily Good / Telva.