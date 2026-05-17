Conor McGregor regresa a UFC
Publicado el16/05/2026 a las 22:47
Conor McGregor volverá al octágono después de cinco años de ausencia para protagonizar uno de los combates más esperados del año en la UFC.
El irlandés se medirá ante Max Holloway en el evento estelar del UFC 329, programado para el 11 de julio en Las Vegas durante la International Fight Week.
El regreso de McGregor marca uno de los momentos más mediáticos en la historia reciente de la UFC y reaviva una rivalidad que comenzó hace más de una década.
El regreso tras una larga ausencia
La última pelea de McGregor fue en julio de 2021, cuando cayó por nocaut técnico ante Dustin Poirier tras sufrir una fractura en la pierna.
Desde entonces, el ex campeón no había vuelto a competir.
En 2024 estuvo cerca de regresar, pero una lesión lo dejó fuera de una pelea programada contra Michael Chandler.
Una revancha más de 10 años después
El combate ante Holloway será una revancha directa.
Ambos se enfrentaron por primera vez en agosto de 2013, cuando McGregor se impuso por decisión unánime.
Ahora, más de una década después, vuelven a encontrarse en un contexto completamente distinto.
Un combate fuera de lo habitual
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La pelea se disputará en peso welter y no habrá título en juego.
Esto representa un reto adicional para ambos peleadores, ya que no es su categoría habitual.
McGregor solo ha competido una vez en este peso, mientras que Holloway no tiene experiencia en esa división.
Dos trayectorias en momentos distintos
McGregor, de 37 años, busca demostrar que aún puede competir al más alto nivel tras años fuera.
Por su parte, Holloway llega con un registro reciente irregular, con una derrota por nocaut en su última pelea de campeonato.
El duelo pone frente a frente experiencia, legado y la necesidad de reivindicación.
Cartelera completa del UFC 329
El evento contará con varias peleas destacadas en diferentes divisiones.
Entre ellas aparecen combates en peso welter, gallo, medio y semicompleto.
La cartelera refuerza la expectativa alrededor del evento en Las Vegas.
La UFC espera que este combate marque un punto clave en la temporada y defina el futuro inmediato de ambos peleadores dentro de la organización.
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