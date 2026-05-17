Conor McGregor regresa a UFC

Conor McGregor volverá al octágono después de cinco años de ausencia para protagonizar uno de los combates más esperados del año en la UFC.

El irlandés se medirá ante Max Holloway en el evento estelar del UFC 329, programado para el 11 de julio en Las Vegas durante la International Fight Week.

El regreso de McGregor marca uno de los momentos más mediáticos en la historia reciente de la UFC y reaviva una rivalidad que comenzó hace más de una década.

El regreso tras una larga ausencia

La última pelea de McGregor fue en julio de 2021, cuando cayó por nocaut técnico ante Dustin Poirier tras sufrir una fractura en la pierna.

Desde entonces, el ex campeón no había vuelto a competir.