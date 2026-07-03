¿Qué tipo de piel tienes? Dermatóloga explica cómo identificarla y elegir la rutina adecuada para cuidarla

Piel grasa, seca, mixta o sensible: aprende a identificarla en casa y elige una rutina más adecuada para cuidarla.

Descubre tu tipo de piel.

Aprende a cuidarla mejor.

Evita errores en tu rutina. 👉Descubre qué tipo de piel tienes y qué productos pueden ayudarte a cuidarla mejor Comprar el limpiador facial o la crema que está de moda no siempre significa que estés cuidando correctamente tu piel. Antes de invertir en cualquier producto, los dermatólogos recomiendan responder una pregunta clave: ¿qué tipo de piel tienes? Identificar si tu piel es grasa, seca, mixta, normal o sensible permite elegir ingredientes adecuados, evitar irritaciones y crear una rutina personalizada que realmente ayude a mantener una piel sana. La dermatóloga certificada Dra. Nkem Ugonabo, consultora de marcas como CeraVe, explica que conocer las características de la piel es el primer paso para cuidarla correctamente. Lo más importante que debes saber antes de identificar tu tipo de piel Existen cinco tipos principales de piel: Grasa

Seca

Normal

Mixta

Sensible

El tipo de piel puede cambiar con la edad, el clima, las hormonas o el estrés. Usar productos inadecuados puede empeorar problemas como el acné, la resequedad o la irritación. Hay pruebas sencillas que puedes realizar en casa para identificar tu tipo de piel. 👉Aprende a identificar las señales de tu piel y encuentra opciones ideales para tu rutina diaria ¿Qué determina realmente tu tipo de piel? El principal factor que define el tipo de piel es la cantidad de sebo, el aceite natural que producen las glándulas sebáceas. Sin embargo, la Dra. Nkem Ugonabo señala que también pueden influir otros factores. Entre ellos destacan:

La genética.

La edad.

Los cambios hormonales.

El estrés.

La humedad y el clima. «Tu tipo de piel puede cambiar con el tiempo. Algunas personas descubren que su piel se vuelve menos grasa conforme envejecen o dependiendo del ambiente y la humedad donde viven». La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) reconoce cinco tipos principales de piel. En el caso de la piel sensible, los especialistas aclaran que se trata más bien del grado de reacción frente a ciertos ingredientes o factores ambientales que de la cantidad de grasa que produce la piel. 👉Tu piel te está dando pistas: conoce qué necesita y elige mejor tus productos Piel grasa: estas son las señales más fáciles de reconocer La piel grasa produce más sebo del necesario, lo que provoca una apariencia brillante durante gran parte del día. Las características más comunes son: Brillo constante.

Sensación grasosa.

Poros más visibles.

Puntos negros.

Mayor tendencia al acné.

«La piel grasa es causada por una sobreproducción de sebo de las glándulas sebáceas. Esto puede ser provocado por el estrés, la humedad, la genética e incluso por cambios hormonales». Aunque suele relacionarse con brotes de acné, la Academia Estadounidense de Dermatología señala que las personas con piel grasa podrían desarrollar menos arrugas con el paso de los años. ¿Cómo cuidarla? Los especialistas recomiendan: Utilizar limpiadores libres de aceite.

Elegir hidratantes no comedogénicos.

No dejar de hidratar la piel, aunque produzca grasa. 👉Evita comprar productos al azar: identifica tu tipo de piel antes de armar tu rutina. Piel seca: no siempre es solo falta de hidratación La piel seca produce menos sebo que otros tipos de piel y pierde agua con mayor facilidad. Las señales más frecuentes incluyen:

Sensación de tirantez.

Descamación.

Aspecto opaco.

Textura áspera.

Picazón o irritación. «La barrera cutánea ayuda a retener el agua en la piel; cuando se altera, el agua se pierde fácilmente y la piel comienza a sentirse seca». La dermatóloga también advierte que algunos hábitos pueden empeorar este problema, como utilizar productos demasiado agresivos o tomar duchas muy calientes. Ingredientes recomendados Busca fórmulas que contengan: Ceramidas.

Ácido hialurónico.

Glicerina. Además, los expertos aconsejan aplicar la crema hidratante inmediatamente después de limpiar el rostro para ayudar a retener la humedad. 👉Tu piel te está dando pistas: conoce qué necesita y elige mejor tus productos Piel mixta: el tipo más común y uno de los más difíciles de cuidar

La piel mixta combina zonas grasas con otras secas o normales. Lo más habitual es encontrar: Zona T (frente, nariz y barbilla): más grasa. Mejillas: secas o normales. «La piel mixta significa que algunas áreas del rostro son secas y otras son más grasas». La Dra. Ugonabo explica que este tipo de piel puede cambiar dependiendo de la estación del año, el nivel de estrés o las variaciones hormonales. ¿Qué recomiendan los dermatólogos? Aplicar una crema más nutritiva en las zonas secas.

Utilizar hidratantes ligeros tipo gel en la zona T.

Retirar el exceso de grasa con papel absorbente cuando sea necesario. 👉Aprende a identificar las señales de tu piel y encuentra opciones ideales para tu rutina diaria

Piel normal: equilibrio no significa que no necesite cuidados La piel normal mantiene un buen equilibrio entre hidratación y producción de grasa. Generalmente presenta: Textura uniforme.

Pocos poros visibles.

Sin exceso de brillo.

Sin sensación de resequedad. «La piel normal simplemente significa que tu piel se siente hidratada y cómoda, sin ser grasa ni seca». Aunque suele presentar menos problemas visibles, los especialistas recomiendan mantener una rutina diaria de limpieza, hidratación y protector solar para conservar la barrera natural de la piel. 👉Descubre qué tipo de piel tienes y qué productos pueden ayudarte a cuidarla mejor Piel sensible: puede presentarse junto con cualquier otro tipo La piel sensible no depende de la producción de grasa.

Se caracteriza por reaccionar con facilidad ante ingredientes cosméticos o factores ambientales. Los síntomas más frecuentes son: Enrojecimiento.

Ardor.

Picazón.

Sensación de quemazón.

Irritación después de aplicar algunos productos. Los dermatólogos aconsejan: Elegir productos sin fragancias.

Evitar ingredientes irritantes.

Incorporar nuevos productos de uno en uno.

Consultar con un especialista cuando las molestias sean persistentes. 👉Tu piel te está dando pistas: conoce qué necesita y elige mejor tus productos Dos pruebas sencillas para descubrir tu tipo de piel en casa Una de las formas más simples consiste en lavar el rostro con un limpiador suave, secarlo sin frotar y esperar 30 minutos antes de aplicar cualquier producto. Después observa cómo se comporta tu piel.

Los resultados hablan por sí solos Brillo en todo el rostro: piel grasa.

Brillo únicamente en la zona T: piel mixta.

Sensación de tirantez o descamación: piel seca.

Aspecto equilibrado, sin brillo ni resequedad: piel normal. Otra alternativa consiste en utilizar papeles absorbentes. Si absorben aceite de todo el rostro, probablemente tengas piel grasa. Si solo retiran grasa de la zona T, lo más probable es que tu piel sea mixta. Si apenas presentan restos de aceite, puede tratarse de piel seca o normal. 👉Descubre qué tipo de piel tienes y qué productos pueden ayudarte a cuidarla mejor Elegir la rutina correcta puede marcar la diferencia