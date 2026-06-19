ICE abandona plan multimillonario para convertir almacenes en cárceles para inmigrantes

ICE abandona siete centros.

Plan enfrenta obstáculos legales.

Comunidades frenan expansión migratoria.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está dando un giro importante a uno de los proyectos más ambiciosos impulsados durante la administración del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo bajo el que opera ICE, planea desprenderse de siete de los 11 almacenes que había adquirido con el objetivo de transformarlos en centros de detención para inmigrantes.

La decisión representa un cambio significativo respecto a una estrategia que había sido presentada como una pieza clave dentro de las políticas migratorias de línea dura impulsadas por el Gobierno federal.

ICE abandona parte de un proyecto valorado en mil millones de dólares

Según el reporte, la agencia invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la compra de almacenes destinados a reforzar la infraestructura de detención migratoria.

De ese total, alrededor de 700 millones de dólares fueron destinados a la adquisición de siete instalaciones que ahora serán vendidas o transferidas a otras agencias federales.

El plan original contemplaba convertir estos espacios industriales en centros capaces de albergar a miles de inmigrantes detenidos mientras avanzaban sus procesos migratorios o de deportación.

La iniciativa fue impulsada inicialmente por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de una estrategia más amplia para aumentar la capacidad de detención en el país.

Sin embargo, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habría mostrado reservas sobre el proyecto incluso antes de asumir públicamente una postura diferente sobre la forma en que deben ejecutarse las medidas de control migratorio.