Detrás de un veredicto de 77 millones de dólares: por qué el difícil caso de una familia llegó a juicio

Cuando Dax López escuchó sobre la posible demanda por negligencia médica de una familia de Georgia, los abogados involucrados en el caso no estaban seguros de que tuviera suficientes fundamentos para ganar un juicio. Según contó a MundoNow, López evaluó el caso desde otra perspectiva y aceptó ayudar a llevarlo a juicio. El jurado concedió […]

Cuando Dax López escuchó sobre la posible demanda por negligencia médica de una familia de Georgia, los abogados involucrados en el caso no estaban seguros de que tuviera suficientes fundamentos para ganar un juicio. Según contó a MundoNow, López evaluó el caso desde otra perspectiva y aceptó ayudar a llevarlo a juicio. El jurado concedió una indemnización de 77 millones de dólares. Para la familia, el caso giraba en torno a la muerte de su hijo y al pequeño que había dejado atrás. La historia resumida La familia: Los abuelos buscaban ayuda legal tras perder a su hijo, quien también era padre.

Los abuelos buscaban ayuda legal tras perder a su hijo, quien también era padre. La decisión: López aceptó ayudar a llevar a juicio un caso del que otros abogados habían dudado.

López aceptó ayudar a llevar a juicio un caso del que otros abogados habían dudado. El resultado: López reveló un veredicto del jurado por 77 millones de dólares y una relación con la familia que continuó después del juicio. La cifra corresponde al veredicto del jurado descrito en la entrevista; no indica cuánto recibió finalmente la familia. Cada caso es diferente y los resultados anteriores no predicen el resultado de otro caso. Consulta gratuita · En español · Confidencial ¿Te dijeron que tu caso era demasiado difícil? Dax López y su equipo investigan antes de decidir. Pide una evaluación gratuita y confidencial de lo que pasó. Pide tu evaluación gratuita → Publicidad. Prieto DelCampo Lopez Marigliano LLC · 1555 Mount Vernon Road, Atlanta, GA 30338 · 404-856-0040. Cada caso es diferente; los resultados anteriores no garantizan un resultado similar. Una familia en búsqueda de respuestas El joven padre había lidiado con problemas de salud mental y adicción. Sus padres lo apoyaron durante su tratamiento y buscaban una atención que pudiera abordar ambas condiciones, dijo López. Según relató López, el tratamiento en un centro de internamiento había ayudado a estabilizar su salud mental. Después, el joven ingresó a otro centro que afirmó que podía atender tanto su adicción como sus necesidades psiquiátricas. López dijo que el caso se centró en lo que ocurrió después: cambios en la medicación, comunicación entre quienes lo atendían y la decisión de darle el alta.

Su padre temía lo que pudiera suceder si su hijo no contaba con los medicamentos y el apoyo que necesitaba. El joven murió días después de salir del centro. Para sus padres, llevar adelante el caso también significaba volver a enfrentar lo que había ocurrido. La familia no solo estaba comparando abogados. Estaba decidiendo cómo buscar respuestas sobre la muerte de su hijo mientras pensaba en el pequeño que había dejado atrás. Por qué el caso llegó ante un jurado López recordó que la abogada que le presentó el caso tenía dudas sobre él, al igual que sus socios. Él aceptó ayudar a llevarlo a juicio. La familia no quería sentarse a escuchar el relato de la muerte de su hijo en un tribunal, dijo López. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo antes del juicio. “La otra parte nunca nos ofreció una cantidad significativa, así que tuvimos que ir a juicio”, dijo a MundoNow. Según López, él había valorado el caso en 50 millones de dólares. El jurado concedió 77 millones. En la entrevista, lo describió como el mayor veredicto por negligencia médica con resultado de muerte en la historia de Georgia. (Nota: Esa es su descripción del resultado, no una promesa sobre ningún otro caso).

Un caso difícil requiere más que confianza La historia plantea una pregunta práctica para quien esté considerando contratar representación legal: ¿qué necesita saber un abogado antes de decidir si puede tomar un caso? La disposición de López a llevar este caso a juicio es una parte de su relato. En su conversación con MundoNow también destacó la importancia de explicar los riesgos y recomendar un acuerdo cuando se considera que es la mejor opción. La diferencia importante está en el criterio. Estar preparado para ir a juicio y ser franco con respecto a sus riesgos son dos cosas que deben formar parte de la misma conversación. Un posible cliente puede preguntar: “¿Qué necesitarían investigar? ¿Qué podría dificultar que se demuestre el caso? ¿Cómo nos explicarían las opciones?” La familia no tiene que llegar con esas respuestas. Puede empezar preguntando cómo trabajaría el despacho para encontrarlas. La relación continuó después del juicio López dijo que mantiene una relación cercana con la familia. También habló de otras relaciones con clientes que continuaron después de concluidos los procesos legales. “Cuando pasas por un juicio de tres semanas y libras una batalla en conjunto, se crea un vínculo para toda la vida”, dijo.

Según su relato, ese vínculo surge de pasar mucho tiempo con una familia mientras toma decisiones difíciles y enfrenta pruebas dolorosas. “Nos invitan a su casa. Nos invitan a cenar, incluso mucho después de que el caso terminó”.

— Dax López, en entrevista con MundoNow El trabajo profesional y la experiencia personal son cosas distintas. Para una familia, entender lo que sucede y poder hacer preguntas sigue siendo parte de la experiencia durante el caso. Sentirse comprendido también importa durante las decisiones importantes López señaló que la comunicación va más allá del abogado con quien el cliente se reúne al principio. En PDLM, describió a un equipo de abogados, asistentes jurídicos y gestores de casos que hablan español y trabajan con los clientes a lo largo del caso. Las personas encargadas de las conversaciones cotidianas importan tanto como quienes toman las decisiones relacionadas con el juicio. “Tener un abogado que hable tu idioma es la cereza del pastel”, dijo. “Pero también es muy importante contar día a día con alguien que hable tu idioma y entienda tu cultura y tus costumbres”. ¿Estás ayudando a alguien de tu familia? Pregunta quién hablaría con la persona afectada, cómo se comunicaría el despacho en su idioma de preferencia y de qué manera podrían participar los familiares. Son preguntas sobre la relación que se está proponiendo, no solo sobre el resultado que se anuncia.