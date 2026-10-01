Cómo elegir a un abogado de lesiones personales en Georgia cuando tu familia necesita respuestas

Quizá estés buscando un abogado para ti. Quizá estés ayudando a tu madre, padre, pareja o a un hermano después de una lesión grave o una pérdida. En cualquier caso, no tienes que empezar intentando calcular cuánto podría costar el caso. Empieza averiguando cómo lo evaluaría un abogado y quién ayudaría a tu familia a […]

Quizá estés buscando un abogado para ti. Quizá estés ayudando a tu madre, padre, pareja o a un hermano después de una lesión grave o una pérdida. En cualquier caso, no tienes que empezar intentando calcular cuánto podría costar el caso. Empieza averiguando cómo lo evaluaría un abogado y quién ayudaría a tu familia a entender las respuestas. Empieza con tres preguntas Experiencia: ¿El abogado ha llevado este tipo de caso antes y qué se necesita investigar?

¿El abogado ha llevado este tipo de caso antes y qué se necesita investigar? Criterio: ¿El abogado explicará las incertidumbres con la misma claridad que las posibilidades?

¿El abogado explicará las incertidumbres con la misma claridad que las posibilidades? Comunicación: ¿Quién responderá las preguntas, explicará los costos y mantendrá informado al cliente? Por qué importa: El veredicto de otro caso no te dice cómo un despacho va a manejar el tuyo. MundoNow habló con los abogados de PDLM Dan Prieto, Jon Marigliano y Dax López sobre cómo evalúan casos graves y cómo trabajan con las familias involucradas. Sus entrevistas ofrecen preguntas prácticas que vale la pena considerar al elegir cualquier despacho. Consulta gratuita · En español · Confidencial ¿Buscas abogado después de una lesión grave? Habla con el equipo de dos exjueces de Georgia. Te escuchan, revisan lo que pasó y te dicen con honestidad si pueden ayudarte. Sin costo. Solicita tu evaluación gratuita → Publicidad. Prieto DelCampo Lopez Marigliano LLC · 1555 Mount Vernon Road, Atlanta, GA 30338 · 404-856-0040. Cada caso es diferente; los resultados anteriores no garantizan un resultado similar. Primero, entiende en qué consiste la conversación Antes de programar una consulta, pregunta con quién hablarás, qué información sería útil y si tiene algún costo. Una primera comunicación, una consulta y un acuerdo para contratar al despacho son pasos diferentes. Pide que te expliquen cada uno, en vez de dar por hecho a qué te compromete la primera llamada. Pregunta desde el principio: “¿Cómo funcionarían los honorarios y los gastos del caso si su despacho lo acepta?” Si el acuerdo propuesto contempla honorarios condicionados al resultado, pregunta qué porcentaje se aplicaría, si cambia conforme avanza el caso, cómo se manejan los gastos y si podrías tener que pagar algo aunque no se obtenga una compensación. Pide que te expliquen esos términos por escrito antes de firmar. Entender el acuerdo forma parte de elegir a un abogado. No es algo que debas dejar para el final.

Busca experiencia acorde con tu situación Un accidente grave, una posible negligencia médica y daños sufridos en una residencia para personas mayores pueden requerir pruebas muy diferentes. Marigliano, cuya práctica incluye casos de negligencia médica y de residencias para personas mayores, explicó que él examina detenidamente las pruebas médicas para determinar si respaldan la demanda que se está considerando. Prieto también advirtió que no es recomendable juzgar a un abogado por un resultado anterior sin conocer el caso detrás de él. Una pregunta útil: “¿Qué necesitarían saber antes de decidir si su despacho podría llevar el caso?” Después pregunta: ¿Quién investigaría? ¿Qué conocimientos médicos o técnicos podrían necesitarse? ¿Qué podría hacer que la evaluación del despacho cambie? Las respuestas te ayudarán a entender el trabajo que respalda sus credenciales. ¿Qué aporta la experiencia judicial? En las entrevistas, PDLM describió la experiencia judicial de los integrantes de su equipo: López y Tony DelCampo fueron jueces de los tribunales estatales de Georgia; Marigliano ha ejercido como juez magistrado; Michael Prieto ha ejercido como juez militar. Marigliano explicó cómo colegas con distintas trayectorias pueden ayudar a evaluar un caso difícil. Él puede detectar cuestiones médicas que requieren atención, mientras otro abogado aporta la perspectiva de haber visto litigios civiles similares llegar a juicio. La pregunta es cómo se aplica esa experiencia. Pregunta qué tipo de casos llevó el abogado y qué relación tiene esa trayectoria con tu situación. Un título, por sí solo, no responde a esa pregunta. Busca buen criterio, no una promesa de ganar

López habló tanto de llevar casos difíciles a juicio como de recomendar un acuerdo cuando consideraba que ir a juicio implicaba un riesgo considerable. Esas son cualidades compatibles. Un cliente necesita un abogado que esté listo para ir a juicio, pero también pueda explicar cuándo podría convenir considerar otra opción. Pregunta por ambas caras: “¿Qué podría fortalecer este caso? ¿Qué podría dificultar que se demuestre? ¿Cómo me ayudaría a evaluar una oferta de acuerdo frente a los riesgos de ir a juicio?” Una explicación de las incertidumbres te da elementos para decidir. Una promesa no explica las pruebas. Averigua quién mantiene el contacto cuando no hay novedades Prieto describió una frustración habitual en los casos largos: desde la perspectiva del cliente, puede parecer que no está pasando nada. Es entonces cuando las explicaciones cobran importancia. “Puede ser que no esté pasando nada en tu caso, pero hay una razón por la que no está pasando nada en tu caso. Déjame explicarte por qué”. — Dan Prieto, en entrevista con MundoNow Antes de contratar a un despacho, pregunta qué abogado será responsable del caso, quién atenderá las consultas habituales y cómo te mantendrán informado durante los periodos sin novedades, no solo cuando ocurra algo importante. Los asistentes jurídicos y los gestores de casos pueden desempeñar funciones importantes. Entender cuáles son sus responsabilidades va de la mano con saber cómo comunicarte con el abogado cuando haya que tomar una decisión crucial. Para el abogado, quizá sea uno de sus casos. Para tu familia, es su caso. Prieto les dice a sus clientes: “Porque este es uno de mis casos. Este es tu único caso”. Esa diferencia debería notarse en la conversación. ¿El abogado escucha lo que la persona afectada necesita entender? ¿Hay espacio para repetir preguntas? ¿Las decisiones difíciles se explican sin reducir la experiencia a una posible cantidad de dinero?

¿Estás ayudando a un familiar? Dale espacio para hacer sus preguntas Quien investiga las opciones quizá se concentre en la experiencia y los honorarios. La persona afectada quizá quiera saber quién le explicará lo que está sucediendo y si se sentirá cómoda hablando con apertura. Ambos tipos de preguntas tienen lugar en la conversación. El idioma importa durante el caso. Pregunta quién podría comunicarse en el idioma de preferencia del cliente tanto en las llamadas habituales como al tomar decisiones importantes, no solo en la primera reunión. López dijo que PDLM cuenta con abogados, asistentes jurídicos y gestores de casos que hablan español. También distinguió entre hablar el mismo idioma y comprender las relaciones familiares y el contexto cultural que pueden influir en la experiencia del cliente. Pregunta cómo puede involucrarse un familiar sin dejar de priorizar las preguntas y decisiones del propio cliente. Asegúrate de que la franqueza sea mutua Prieto y López destacaron la importancia de la confianza y la honestidad en una relación que podría durar años. Piensa en si puedes hacer preguntas sin sentir que las desestiman y en si el abogado estará dispuesto a hablar de los puntos débiles de una demanda, en lugar de centrarse únicamente en su posible valor. Antes de compartir expedientes confidenciales o una historia personal detallada, pregunta cómo prefiere el despacho recibir esa información. Una prueba útil: ¿Te están explicando la situación con claridad o solo te están dando razones para firmar? Verifica las credenciales y considera las recomendaciones de confianza Verifica la autorización para ejercer del abogado y la información profesional pública disponible a través del Colegio de Abogados de Georgia. Prieto dijo que otros abogados remiten casos a PDLM cuando requieren una experiencia o recursos diferentes. Pedirle una recomendación a un abogado en quien ya confías puede ser otra forma de empezar tu búsqueda. Una recomendación es un punto de partida, no una garantía. Haz las mismas preguntas sobre experiencia, criterio, comunicación y honorarios.