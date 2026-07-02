Alerta en Estados Unidos : Aumentan casos de diarrea «explosiva» en 17 estados
Publicado el02/07/2026 a las 10:43
- Brote crece en 17 estados.
- Investigan posible fuente alimentaria.
- Diarrea puede durar semanas.
La ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos tras un aumento estacional de casos en al menos 17 estados.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan si los contagios están relacionados con una fuente común de alimentos contaminados, mientras varios departamentos de salud reportan brotes en crecimiento.
Los CDC investigan un posible origen común de los contagios de Ciclosporiasis
El incremento de casos coincide con la temporada alta de circulación del parásito, que cada año se extiende del 1 de mayo al 31 de agosto.
Según los CDC, entre el 1 de mayo y el 16 de junio de 2026 se confirmaron 145 casos adquiridos dentro de Estados Unidos.
Además, otras 45 personas enfermaron tras haber viajado fuera del país antes de presentar síntomas.
En total, las autoridades contabilizaron 190 casos hasta el 16 de junio.
Al menos 20 personas requirieron hospitalización.
Hasta el momento no se han reportado fallecimientos relacionados con esta enfermedad.
Las autoridades federales trabajan junto con agencias estatales y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para determinar si existe una fuente alimentaria común.
«Las autoridades de salud pública locales, estatales y federales (CDC, FDA) están investigando varios grupos de casos en más de un estado. Las investigaciones para identificar posibles fuentes continúan», declaró el CDC.
Los especialistas también advierten que el número real de contagios probablemente sea superior al registrado.
Esto ocurre porque muchas personas presentan síntomas leves, se recuperan sin acudir al médico y nunca son sometidas a pruebas específicas para detectar Cyclospora.
Michigan enfrenta uno de los brotes más importantes registrados este verano
Ver este video en su propia página →
Mientras continúa la investigación nacional, Michigan reportó uno de los aumentos más importantes de las últimas semanas.
El 1 de julio, las autoridades sanitarias estatales informaron un incremento repentino de casos.
Varios departamentos locales comenzaron a investigar activamente un brote que continúa en expansión.
De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, se notificaron más de 170 casos en apenas nueve días.
Los contagios se distribuyen en siete condados.
- Monroe concentra la mayor cantidad de enfermos con 70 casos.
- Lenawee registra 33.
- Washtenaw suma 21.
- Wayne reporta 12.
- Jackson y Shiawassee contabilizan siete casos cada uno.
Además, existen otros 24 casos repartidos entre 11 condados adicionales y la ciudad de Detroit.
«Se han registrado brotes de ciclosporiasis en todo Estados Unidos y ahora también aquí en Michigan», declaró la Dra. Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva.
«Debido al número inusual de casos que hemos identificado en poco más de una semana, prevemos que se reportarán más casos. Recomendamos a los residentes de Michigan que se comuniquen con su médico si experimentan diarrea repentina y persistente, y que contacten a su departamento de salud local si otros miembros de su familia presentan los mismos síntomas».
Las autoridades aclararon que todavía investigan si todos los casos recientes forman parte del mismo brote.
¿Qué es la ciclosporiasis y por qué preocupa a los expertos?
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico llamado Cyclospora cayetanensis.
Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, se trata de «un parásito unicelular demasiado pequeño para ser visto a simple vista».
La infección suele producirse al consumir alimentos o agua contaminados.
Los CDC explican que aún no se conoce con precisión cómo llega el parásito a los alimentos.
Sin embargo, los investigadores señalan que suele detectarse con mayor frecuencia en frutas y verduras frescas.
Entre los productos asociados anteriormente aparecen frambuesas, guisantes, mezclas de lechuga, albahaca y cilantro.
Las autoridades también recuerdan que la enfermedad presenta un patrón estacional.
Cada primavera y verano aumenta el número de infecciones en distintas regiones del país.
Por ello, los organismos sanitarios recomiendan extremar las medidas de higiene durante estos meses.
La diarrea «explosiva» puede durar semanas sin tratamiento
Uno de los síntomas más característicos es la diarrea acuosa o «explosiva».
Sin embargo, la enfermedad puede provocar diversas molestias gastrointestinales.
Según la Clínica Cleveland y los CDC, los síntomas pueden aparecer varios días o incluso semanas después de ingerir alimentos o agua contaminados.
El Dr. Irfan Hafiz, especialista en enfermedades infecciosas de Northwestern Medicine, explicó que la principal diferencia frente a otras infecciones intestinales está en la duración.
«Los síntomas son menos intensos, pero duran más. Los norovirus atacan con fuerza y luego desaparecen. Esta enfermedad, en cambio, se prolonga durante un período más largo».
Los CDC añadieron que, sin tratamiento, la enfermedad puede extenderse durante varias semanas.
«Sin tratamiento, los síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta un mes o más».
«Algunos síntomas, como la diarrea, pueden desaparecer y luego reaparecer. Otros, como la fatiga, pueden persistir incluso después de que los síntomas gastrointestinales hayan cesado».
Las autoridades también señalaron que algunas personas pueden contagiarse tras exponerse a agua contaminada durante actividades recreativas.
El Dr. Hafiz indicó que nadar en lagos, estanques o parques acuáticos podría representar otra posible vía de exposición cuando existe contaminación.
Cómo prevenir la ciclosporiasis y reconocer sus síntomas
Aunque la investigación continúa para identificar el origen del brote, las autoridades sanitarias insisten en que adoptar medidas básicas de higiene puede reducir el riesgo de infección.
Lo más importante para prevenir la ciclosporiasis es:
- Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.
- Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos.
- Consumir agua segura y evitar fuentes de agua potencialmente contaminadas.
- Mantener una correcta higiene durante la preparación de los alimentos.
- Acudir al médico si aparece diarrea persistente o si varias personas del mismo hogar presentan síntomas similares.
Los principales síntomas incluyen:
- Diarrea acuosa o «explosiva».
- Pérdida del apetito.
- Pérdida de peso.
- Calambres abdominales.
- Distensión o hinchazón abdominal.
- Exceso de gases.
- Náuseas.
- Fatiga prolongada.
- En algunos casos: vómitos, fiebre baja, dolor de cabeza, dolores musculares y síntomas similares a la gripe.
¿Cuándo buscar atención médica?
- Si la diarrea dura varios días o empeora.
- Si aparecen signos de deshidratación.
- Si varias personas que compartieron alimentos presentan síntomas similares.
- Si los síntomas reaparecen después de haber mejorado.
Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen de los brotes y recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales mientras avanzan las investigaciones en los estados afectados.
Te Puede Interesar: Detecta las señales silenciosas y tempranas de la resistencia a la insulina
FUENTE: KKTV / Telemundo