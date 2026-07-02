Alerta en Estados Unidos : Aumentan casos de diarrea «explosiva» en 17 estados

Brote crece en 17 estados.

Investigan posible fuente alimentaria.

Diarrea puede durar semanas.

La ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos tras un aumento estacional de casos en al menos 17 estados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan si los contagios están relacionados con una fuente común de alimentos contaminados, mientras varios departamentos de salud reportan brotes en crecimiento.

Los CDC investigan un posible origen común de los contagios de Ciclosporiasis

El incremento de casos coincide con la temporada alta de circulación del parásito, que cada año se extiende del 1 de mayo al 31 de agosto.

Según los CDC, entre el 1 de mayo y el 16 de junio de 2026 se confirmaron 145 casos adquiridos dentro de Estados Unidos.

Además, otras 45 personas enfermaron tras haber viajado fuera del país antes de presentar síntomas.

En total, las autoridades contabilizaron 190 casos hasta el 16 de junio.

Al menos 20 personas requirieron hospitalización.

Hasta el momento no se han reportado fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

Las autoridades federales trabajan junto con agencias estatales y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para determinar si existe una fuente alimentaria común.

«Las autoridades de salud pública locales, estatales y federales (CDC, FDA) están investigando varios grupos de casos en más de un estado. Las investigaciones para identificar posibles fuentes continúan», declaró el CDC.

Los especialistas también advierten que el número real de contagios probablemente sea superior al registrado.

Esto ocurre porque muchas personas presentan síntomas leves, se recuperan sin acudir al médico y nunca son sometidas a pruebas específicas para detectar Cyclospora.