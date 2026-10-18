Economía e inmigración marcan preocupaciones.

LULAC prevé mayor participación latina.

Iowa votará el 3 de noviembre.

El costo de vida y las políticas migratorias de Donald Trump atraviesan las preocupaciones de los latinos en Iowa antes de las elecciones legislativas.

Aunque representan una minoría de la población estatal, su participación podría influir en contiendas ajustadas y contribuir a definir la composición del Congreso.

Las elecciones serán el 3 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Iowa.

Trump no estará en la boleta presidencial, pero estos comicios permitirán medir el respaldo a los candidatos que defienden o cuestionan su agenda.

LULAC identifica unos 100,000 votantes latinos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias SIN (@sin24horas)



Joe Henry, director político de LULAC en Iowa, explicó a EFE que la organización cuenta con una base de aproximadamente 100,000 votantes latinos.

La cifra corresponde al universo identificado por la asociación; no debe confundirse con un conteo oficial de participación para las próximas elecciones.

Henry aseguró que observó mayor involucramiento latino en las primarias de junio, lo que alimenta sus expectativas de movilización para noviembre.

Ese entusiasmo todavía debe traducirse en votos: la previsión de LULAC no garantiza cuántas personas acudirán finalmente a las urnas.