El voto latino gana fuerza en Iowa: el bolsillo y las redadas ponen a prueba a Trump
Publicado el 18/10/2026 a las 14:25
- Economía e inmigración marcan preocupaciones.
- LULAC prevé mayor participación latina.
- Iowa votará el 3 de noviembre.
El costo de vida y las políticas migratorias de Donald Trump atraviesan las preocupaciones de los latinos en Iowa antes de las elecciones legislativas.
Aunque representan una minoría de la población estatal, su participación podría influir en contiendas ajustadas y contribuir a definir la composición del Congreso.
Las elecciones serán el 3 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Iowa.
Trump no estará en la boleta presidencial, pero estos comicios permitirán medir el respaldo a los candidatos que defienden o cuestionan su agenda.
LULAC identifica unos 100,000 votantes latinos
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Joe Henry, director político de LULAC en Iowa, explicó a EFE que la organización cuenta con una base de aproximadamente 100,000 votantes latinos.
La cifra corresponde al universo identificado por la asociación; no debe confundirse con un conteo oficial de participación para las próximas elecciones.
Henry aseguró que observó mayor involucramiento latino en las primarias de junio, lo que alimenta sus expectativas de movilización para noviembre.
Ese entusiasmo todavía debe traducirse en votos: la previsión de LULAC no garantiza cuántas personas acudirán finalmente a las urnas.
Costo de vida e inmigración concentran las preocupaciones[caption id="attachment_1697296" align="alignnone" width="900"] Voto latino en Iowa: economía e inmigración examinan a Trump FOTO: EFE[/caption]
Según Henry, la presión sobre el presupuesto familiar y el endurecimiento migratorio ocupan simultáneamente los primeros lugares entre las inquietudes comunitarias.
El dirigente mencionó el gasto en combustible como parte de las dificultades cotidianas que enfrentan los hogares del estado.
También describió temor a operativos migratorios, aunque señaló diferencias respecto de la magnitud de las actuaciones registradas en otros lugares.
Su evaluación recoge la perspectiva de un organizador comunitario; el reportaje no presenta una encuesta que permita medir esas prioridades entre todos los electores.
Crecimiento hispano no equivale automáticamente a más votos
El despacho de EFE cita unos 238,600 residentes hispanos, equivalentes al 7.4% de la población, con base en datos difundidos en 2023.
Esa referencia demográfica incluye a personas que no pueden votar y corresponde a un periodo anterior a la elección de 2026.
Henry describe una comunidad diversa, integrada por ciudadanos naturalizados, inmigrantes con distintos estatus y familias cuyos miembros tienen situaciones migratorias diferentes.
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Por ello, el crecimiento poblacional ofrece contexto, pero la influencia electoral dependerá de la ciudadanía, la elegibilidad, el registro y la participación efectiva.
Participación electoral: llamadas, anuncios y revisión del registro
LULAC apuesta por anuncios en radio y televisión, además de llamadas directas, para recordar la elección y promover la participación comunitaria.
Henry sostiene que existe escasa afiliación republicana dentro de su registro, un dato que no permite anticipar por sí solo el voto secreto.
Para votar se requiere ciudadanía estadounidense, residencia en Iowa y cumplir 18 años a más tardar el día electoral, además de los demás requisitos estatales.
Los electores pueden verificar su inscripción y consultar su centro de votación mediante las herramientas oficiales de la Secretaría de Estado.
FUENTE: EFE,