Adiós a una leyenda: muere exfigura de Real Madrid y Barcelona
Puerto Rico está de luto tras la muerte de José ‘Piculín’ Ortiz, considerado uno de los más grandes deportistas en la historia de la isla. El exbaloncestista falleció a los 62 años tras luchar contra el cáncer colorrectal. Una leyenda del baloncesto Ortiz dejó una huella imborrable tanto a nivel local como internacional. Fue miembro […]
Publicado el05/05/2026 a las 08:28
Puerto Rico está de luto tras la muerte de José ‘Piculín’ Ortiz, considerado uno de los más grandes deportistas en la historia de la isla.
El exbaloncestista falleció a los 62 años tras luchar contra el cáncer colorrectal.
Una leyenda del baloncesto
Ortiz dejó una huella imborrable tanto a nivel local como internacional.
Fue miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional y representó a Puerto Rico en cuatro Juegos Olímpicos:
- Seúl 1988
- Barcelona 1992
- Atlanta 1996
- Atenas 2004
Trayectoria en la élite
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El histórico jugador también tuvo paso por la NBA con el Utah Jazz.
Además, brilló en Europa con clubes como:
- Real Madrid
- FC Barcelona
Mensajes de despedida
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, lamentó su fallecimiento y destacó su impacto:
“Piculín nos llenó de alegría en la cancha… llevaba consigo el corazón de toda una isla”.
Un legado que trasciende
A los 63 años de edad, falleció el ex basquetbolista José Ortiz Rijos.
«Piculín» fue, elegido en 1987 por Utah Jazz, el primer puertorriqueño en ser seleccionado en el Sorteo de Novatos de la NBA. Después, jugó en Real Madrid y Barcelona y, además, a nivel selecciones, disputó… pic.twitter.com/LL6ZyJzAkL
— SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026
El Baloncesto Superior Nacional lo recordó como un ícono eterno del deporte.
Por su parte, figuras como Raymond Dalmau lo describieron como “el mejor jugador que ha dado Puerto Rico”.
Más que un atleta
Más allá de sus logros, Ortiz fue reconocido por su calidad humana y liderazgo.
Su legado seguirá vivo en las nuevas generaciones que sueñan con brillar en el deporte.
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