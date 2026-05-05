Puerto Rico está de luto tras la muerte de José ‘Piculín’ Ortiz, considerado uno de los más grandes deportistas en la historia de la isla.

El exbaloncestista falleció a los 62 años tras luchar contra el cáncer colorrectal.

Una leyenda del baloncesto

Ortiz dejó una huella imborrable tanto a nivel local como internacional.

Fue miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional y representó a Puerto Rico en cuatro Juegos Olímpicos:

Seúl 1988

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Atenas 2004

Trayectoria en la élite

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El histórico jugador también tuvo paso por la NBA con el Utah Jazz.

Además, brilló en Europa con clubes como: