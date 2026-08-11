Estado aprueba ley que permite abortos hasta etapas finales del embarazo

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó una legislación que modifica las restricciones estatales sobre el aborto y otorga a los profesionales de la salud mayor discreción para realizar el procedimiento en etapas avanzadas del embarazo cuando existan circunstancias médicas.

La medida, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, elimina el límite gestacional general de 24 semanas contemplado anteriormente y amplía las protecciones legales para médicos y otros trabajadores de la salud.

¿Qué cambia con la nueva ley de aborto en Massachusetts?

A blue state just legalized abortion up until birth. Surrounded by applauding women, Massachusetts Gov. Maura Healey signed a sweeping abortion bill Monday that removes the state’s gestational age limit, giving health care providers greater discretion to perform abortions later… pic.twitter.com/ZtDIgWwVMC — Fox News (@FoxNews) August 11, 2026

Según la información divulgada sobre la legislación, los profesionales médicos tendrán mayor capacidad para determinar cuándo un aborto en una etapa avanzada del embarazo es médicamente apropiado, incluyendo casos relacionados con complicaciones graves para la paciente o diagnósticos fetales fatales.

La legislación entrará en vigor 90 días después de su promulgación.

Healey defendió la medida argumentando que las decisiones sobre atención médica deben permanecer entre las pacientes, sus familias y sus médicos.

“Creemos que las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas entre las mujeres, las familias y sus médicos, no por los políticos”, afirmó la gobernadora durante la firma.

Healey promete mantener el acceso al aborto