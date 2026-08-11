Estado aprueba ley que permite abortos hasta etapas finales del embarazo
Publicado el11/08/2026 a las 06:53
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó una legislación que modifica las restricciones estatales sobre el aborto y otorga a los profesionales de la salud mayor discreción para realizar el procedimiento en etapas avanzadas del embarazo cuando existan circunstancias médicas.
La medida, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, elimina el límite gestacional general de 24 semanas contemplado anteriormente y amplía las protecciones legales para médicos y otros trabajadores de la salud.
¿Qué cambia con la nueva ley de aborto en Massachusetts?
A blue state just legalized abortion up until birth.
Surrounded by applauding women, Massachusetts Gov. Maura Healey signed a sweeping abortion bill Monday that removes the state’s gestational age limit, giving health care providers greater discretion to perform abortions later… pic.twitter.com/ZtDIgWwVMC
— Fox News (@FoxNews) August 11, 2026
Según la información divulgada sobre la legislación, los profesionales médicos tendrán mayor capacidad para determinar cuándo un aborto en una etapa avanzada del embarazo es médicamente apropiado, incluyendo casos relacionados con complicaciones graves para la paciente o diagnósticos fetales fatales.
La legislación entrará en vigor 90 días después de su promulgación.
Healey defendió la medida argumentando que las decisiones sobre atención médica deben permanecer entre las pacientes, sus familias y sus médicos.
“Creemos que las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas entre las mujeres, las familias y sus médicos, no por los políticos”, afirmó la gobernadora durante la firma.
Healey promete mantener el acceso al aborto
La gobernadora demócrata aseguró que mientras permanezca en el cargo trabajará para mantener el aborto legal y accesible en Massachusetts.
Healey también presentó la nueva legislación como una protección frente a posibles acciones federales para restringir el aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara Roe v. Wade.
“Corresponde a los estados liderar”, afirmó Healey.
La gobernadora agregó que, independientemente de las decisiones del presidente Donald Trump, los republicanos en el Congreso o la Corte Suprema, Massachusetts buscará mantener el acceso a estos servicios de salud.
Grupos antiaborto rechazan la medida
La legislación provocó fuertes críticas de organizaciones contrarias al aborto.
Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, calificó la nueva ley de “atroz” y reclamó que el Congreso establezca protecciones federales para los fetos.
La organización sostiene que dejar la regulación exclusivamente en manos de los estados permite que jurisdicciones como Massachusetts adopten leyes mucho más permisivas sobre los abortos realizados en etapas avanzadas del embarazo.
La aprobación vuelve a colocar a Massachusetts en el centro del debate nacional sobre los derechos reproductivos, en momentos en que las políticas sobre el aborto presentan diferencias significativas entre los estados del país.