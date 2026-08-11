Mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa está de luto por muerte de alguien entrañable (FOTO)
Publicado el11/08/2026 a las 13:39
- Mamá de Jenni Rivera: La señora Rosa está de luto.
- Murió su querida amiga Armida.
- El deceso ocurrió en julio.
Mamá de Jenni Rivera. La señora Rosa, madre de la inolvidable Jenni Rivera, atraviesa por momentos de profunda tristeza tras confirmarse la dolorosa partida de su entrañable amiga y hermana en Cristo, Armida de Anda.
La noticia conmocionó a los seguidores de la dinastía cuando la matriarca compartió su sentir a través de las redes sociales oficiales, reflejando el fuerte lazo que las unía.
“Con mucha tristeza amigas y conocidas de Armida de Anda ya partió con Dios estaba enfermita Fans de Jenni la conocieron ella está gozando de Dios Padre a la familia condolencias paz y consuelo fortaleza Bendiciones”, expresó la señora Rosa en su perfil oficial, rindiendo homenaje a quien fuera una figura muy querida por su comunidad y seguidores.
Mamá de Jenni Rivera: Una partida que enluta a los allegados
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La partida de Armida generó una ola inmediata de reacciones y mensajes de apoyo por parte de los fanáticos y conocidos de la familia Rivera. En la sección de comentarios de la publicación, varios usuarios expresaron su pésame y recordaron con cariño a la mujer, destacando frases emotivas como “Se fue a reunir con Jenni” y “En paz descanse la hermana Armida mis condolencias para su familia”.
Ante las dudas de algunos internautas sobre la identidad de la fallecida, la propia señora Rosa se encargó de aclarar quién era su entrañable compañera.
Respondiendo a una seguidora, la madre de la fallecida intérprete indicó de manera directa que se trataba de una “amiga Fan y hermana en Cristo”.
Fechas marcadas por el dolor y los recuerdos
Este lamentable deceso ocurrió el pasado 9 de julio, un momento especialmente sensible para la familia debido a la cercanía con el aniversario de nacimiento de la llamada «».
Como es de conocimiento público, Jenni Rivera nació el “2 de julio de 1969 en Long Beach, California, Estados Unidos”, por lo que cada 2 de julio se conmemora su natalicio en medio de memorias familiares.
La comunidad digital no tardó en enviar mensajes de fortaleza y abrazos virtuales a la señora Rosa, acompañándola en este duelo que se suma a las fechas de profunda reflexión y recuerdo para la conocida dinastía musical.