Mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa está de luto por muerte de alguien entrañable (FOTO)

Mamá de Jenni Rivera: La señora Rosa está de luto.

Murió su querida amiga Armida.

El deceso ocurrió en julio.

Mamá de Jenni Rivera. La señora Rosa, madre de la inolvidable Jenni Rivera, atraviesa por momentos de profunda tristeza tras confirmarse la dolorosa partida de su entrañable amiga y hermana en Cristo, Armida de Anda.

La noticia conmocionó a los seguidores de la dinastía cuando la matriarca compartió su sentir a través de las redes sociales oficiales, reflejando el fuerte lazo que las unía.

“Con mucha tristeza amigas y conocidas de Armida de Anda ya partió con Dios estaba enfermita Fans de Jenni la conocieron ella está gozando de Dios Padre a la familia condolencias paz y consuelo fortaleza Bendiciones”, expresó la señora Rosa en su perfil oficial, rindiendo homenaje a quien fuera una figura muy querida por su comunidad y seguidores.

Mamá de Jenni Rivera: Una partida que enluta a los allegados

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La partida de Armida generó una ola inmediata de reacciones y mensajes de apoyo por parte de los fanáticos y conocidos de la familia Rivera. En la sección de comentarios de la publicación, varios usuarios expresaron su pésame y recordaron con cariño a la mujer, destacando frases emotivas como “Se fue a reunir con Jenni” y “En paz descanse la hermana Armida mis condolencias para su familia”.

Ante las dudas de algunos internautas sobre la identidad de la fallecida, la propia señora Rosa se encargó de aclarar quién era su entrañable compañera.

Respondiendo a una seguidora, la madre de la fallecida intérprete indicó de manera directa que se trataba de una “amiga Fan y hermana en Cristo”.