Liverpool despide a Arne Slot y apunta a un nuevo entrenador
Publicado el30/05/2026 a las 07:50
Liverpool tomó una decisión inesperada tras el cierre de la temporada 2025/26: Arne Slot no continuará como entrenador del equipo.
El club inglés confirmó la salida inmediata del técnico neerlandés tras una revisión interna del rendimiento.
La noticia marca un nuevo cambio de rumbo en Anfield, apenas dos años después del inicio del proyecto post-Jürgen Klopp.
Liverpool vuelve a reconfigurar su proyecto deportivo en busca de estabilidad y competitividad en Europa.
Fin de ciclo pese a haber ganado la Premier
En su comunicado, el club reconoció el trabajo de Slot, destacando que logró conquistar la Premier League durante su etapa, además de su compromiso con la institución.
Sin embargo, la directiva consideró que era necesario un cambio para seguir evolucionando como equipo, en una decisión que calificaron como difícil pero necesaria.
Una temporada con altibajos
El curso 2025/26 dejó sensaciones mixtas.
Liverpool terminó quinto en la Premier League con 60 puntos, lejos del campeón Arsenal.
En Champions League alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminado por PSG, mientras que en las copas locales no logró consolidar un rendimiento destacado.
Números que no convencieron
Durante la temporada, Slot dirigió 57 partidos oficiales, con un balance de 28 victorias, nueve empates y 20 derrotas.
Aunque los números no fueron desastrosos, el rendimiento irregular y la falta de consistencia pesaron en la evaluación final del club.
Iraola, principal candidato
Tras la salida del neerlandés, el nombre que suena con más fuerza es el de Andoni Iraola, quien aparece como favorito para asumir el banquillo de los Reds.
El español sería el elegido para iniciar una nueva etapa en Liverpool, aunque aún no hay confirmación oficial.
Un vestuario con tensiones
Durante su gestión, Slot también enfrentó momentos complicados, incluyendo críticas públicas de Mohamed Salah sobre su relación con el técnico y decisiones deportivas.
Estos episodios reflejaron un desgaste interno que pudo influir en la decisión final.
Liverpool buscará definir pronto a su nuevo entrenador para comenzar la planificación de la próxima temporada y recuperar protagonismo en todas las competiciones.
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