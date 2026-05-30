Liverpool despide a Arne Slot y apunta a un nuevo entrenador

Liverpool tomó una decisión inesperada tras el cierre de la temporada 2025/26: Arne Slot no continuará como entrenador del equipo.

El club inglés confirmó la salida inmediata del técnico neerlandés tras una revisión interna del rendimiento.

La noticia marca un nuevo cambio de rumbo en Anfield, apenas dos años después del inicio del proyecto post-Jürgen Klopp.

Liverpool vuelve a reconfigurar su proyecto deportivo en busca de estabilidad y competitividad en Europa.

Fin de ciclo pese a haber ganado la Premier

En su comunicado, el club reconoció el trabajo de Slot, destacando que logró conquistar la Premier League durante su etapa, además de su compromiso con la institución.

Sin embargo, la directiva consideró que era necesario un cambio para seguir evolucionando como equipo, en una decisión que calificaron como difícil pero necesaria.

Una temporada con altibajos