Regreso amargo: inmigrante hispano vuelve tras cuatro años fuera y lo reciben con «su hijo» de 2 añitos

Inmigrante hispano vuelve a Guayaquil

Regreso termina en desilusión

¿Se confirma infidelidad?

Lo que debía ser un reencuentro cargado de emoción terminó convirtiéndose en una escena de impacto para decenas de viajeros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

Un inmigrante hispano regresó al país después de cuatro años de haber partido en busca de mejores oportunidades, sin imaginar la sorpresa que lo esperaba.

Su pareja, quien había acudido al aeropuerto para recibirlo, no estaba sola y sostenía la mano de un niño de apenas dos años.

El menor llevaba un globo con el mensaje “Bienvenido, papi”, lo que desató la confusión inmediata entre quienes presenciaron el momento.

Un recibimiento que desconcertó a todos

Testigos del hecho relataron que el viajero quedó completamente en shock al ver al pequeño, pues no reconocía al niño ni entendía su presencia en el recibimiento.

La escena, que rápidamente llamó la atención de otros pasajeros, tomó un giro inesperado cuando la mujer aclaró el vínculo del menor.

Según relataron presentes, ella explicó que el niño no era hijo del inmigrante, sino fruto de otra relación durante su ausencia.

El impacto del anuncio dejó sin palabras al hombre, que había pasado años trabajando lejos con la esperanza de reencontrarse con su pareja y retomar su vida juntos.