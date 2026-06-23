Incendios fuera de control en Utah obligan evacuaciones y encienden alerta por clima extremo

Incendios forestales en Utah

Fuego avanza rápido

Clima agrava situación

Una serie de incendios forestales en Utah ha obligado a evacuar comunidades enteras mientras equipos de emergencia intentan contener el avance del fuego en condiciones climáticas adversas.

El incendio más crítico, conocido como Iron Fire, se ha extendido rápidamente en las montañas East Tintic, cubriendo decenas de miles de acres en pocos días.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para zonas cercanas como Eureka y áreas aledañas, donde el humo ha invadido viviendas y reducido la visibilidad.

La magnitud del incendio y su comportamiento impredecible han generado preocupación entre residentes y autoridades, quienes siguen de cerca su evolución.

Condiciones climáticas favorecen propagación

El avance del fuego ha sido impulsado por altas temperaturas, baja humedad y fuertes ráfagas de viento, factores que han complicado los esfuerzos de contención.

Los bomberos han trabajado día y noche reforzando líneas de control para evitar que las llamas alcancen zonas pobladas o infraestructura clave.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos

El humo ha sido visible incluso en regiones alejadas, afectando la calidad del aire y generando alertas en múltiples condados del estado.

Las autoridades han advertido que estas condiciones persistirán, lo que mantiene elevado el riesgo de nuevos focos y expansión de los incendios activos.