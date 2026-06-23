Incendios fuera de control en Utah obligan evacuaciones y encienden alerta por clima extremo
Publicado el23/06/2026 a las 10:41
- Incendios forestales en Utah
- Fuego avanza rápido
- Clima agrava situación
Una serie de incendios forestales en Utah ha obligado a evacuar comunidades enteras mientras equipos de emergencia intentan contener el avance del fuego en condiciones climáticas adversas.
El incendio más crítico, conocido como Iron Fire, se ha extendido rápidamente en las montañas East Tintic, cubriendo decenas de miles de acres en pocos días.
Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para zonas cercanas como Eureka y áreas aledañas, donde el humo ha invadido viviendas y reducido la visibilidad.
La magnitud del incendio y su comportamiento impredecible han generado preocupación entre residentes y autoridades, quienes siguen de cerca su evolución.
Condiciones climáticas favorecen propagación
El avance del fuego ha sido impulsado por altas temperaturas, baja humedad y fuertes ráfagas de viento, factores que han complicado los esfuerzos de contención.
Los bomberos han trabajado día y noche reforzando líneas de control para evitar que las llamas alcancen zonas pobladas o infraestructura clave.
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El humo ha sido visible incluso en regiones alejadas, afectando la calidad del aire y generando alertas en múltiples condados del estado.
Las autoridades han advertido que estas condiciones persistirán, lo que mantiene elevado el riesgo de nuevos focos y expansión de los incendios activos.
Varios incendios activos elevan tensión
Además del Iron Fire, otros incendios permanecen activos en distintas partes del estado, lo que ha obligado a desplegar recursos en múltiples frentes simultáneamente.
Uno de ellos es el incendio Bonneville, que ha afectado cientos de acres cerca de áreas urbanas, aunque se mantiene parcialmente contenido.
También se reporta actividad en el incendio Cottonwood, que ha consumido miles de acres, así como en el incendio Sawmill, que obligó a evacuar cabañas en el sur del estado.
La coexistencia de varios incendios ha incrementado la presión sobre los equipos de emergencia y ha complicado las labores de respuesta.
Autoridades alertan por origen humano y riesgos
Las autoridades han señalado que una gran parte de los incendios en Utah tiene origen humano, lo que ha llevado a reforzar llamados a la prevención.
En este caso, el incendio principal fue atribuido a actividad humana, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas exactas.
El gobierno estatal ha insistido en la importancia de extremar precauciones al aire libre para evitar nuevos incidentes en medio de la sequía.
Con el calor y la vegetación seca como telón de fondo, el riesgo de incendios sigue alto, lo que mantiene en alerta a comunidades y autoridades en todo el estado, apuntó ‘AccuWeather‘.