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¡Como Jenni Rivera! Muere influencer colombiana en accidente aéreo junto a su mamá y su abuela
Sofía Murillo murió tragedia en Brasil: la influencer colombiana Sofía Murillo muere a los 17 años en un accidente de helicóptero
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¡Como Jenni Rivera! Muere influencer colombiana en accidente aéreo junto a su mamá y su abuela
Foto: Mezcalent

Publicado el11/08/2026 a las 12:47

  • Sofía Murillo murió en Brasil.
  • El helicóptero se estrelló el 8.
  • Cuatro personas perdieron la vida

Sofía Murillo murió. Una tragedia aérea como Jenni Rivera. La influencer colombiana Sofía Murillo perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Brasil, un suceso que de inmediato recordó fatales precedentes de la industria del espectáculo como la inolvidable muerte de Jenni Rivera.

La joven creadora de contenido, de apenas 17 años, falleció este pasado 8 de agosto mientras realizaba un recorrido turístico en helicóptero en Río de Janeiro.

De acuerdo con los reportes de medios locales como CNN Brasil y g1, la aeronave se precipitó en una zona boscosa cercana al mirador de Vista Chinesa, en el Parque Nacional de Tijuca.

En el siniestro también murieron su madre, Wendy Manrique, de 37 años; su abuela, Rocio Cubillos, de 59 años; y el piloto del vehículo, Alessandro Rocha.

El viaje familiar y los trágicos detalles

La familia se encontraba disfrutando de unas vacaciones en territorio brasileño para celebrar los quince años de uno de sus integrantes.

Según informó el diario O Globo, el grupo había contratado un paquete turístico con la agencia Voo Rio Panorâmico para admirar desde las alturas el icónico Cristo Redentor.

Debido a que el helicóptero contaba únicamente con cuatro plazas, los pasajeros se dividieron en dos turnos diferentes. Sofía, su madre y su abuela abordaron el primer vuelo alrededor de las 11:00 horas, mientras el resto de los familiares aguardaba en tierra firme.

Sofía Murillo murió: El impacto y la respuesta de rescate

Tras despegar, la aeronave Robinson R44 colisionó contra la ladera de la montaña, provocando un fuerte incendio forestal que se propagó rápidamente.

Según los datos difundidos por People en Español y g1, el Cuerpo de Bomberos y personal militar especializado acudieron al sitio para controlar las llamas en medio de un terreno sumamente escarpado.

Los familiares que esperaban en el hangar se enteraron de la tragedia a través de las noticias locales y de las alertas en internet. El tío de la joven, Víctor Manrique, expresó su dolor a los medios y relató la desesperación al no recibir respuesta de sus seres queridos tras el despegue.

¿Quién era la joven creadora de contenido?


Originaria de Bogotá, Colombia, Sofía Murillo acumulaba más de 250,000 seguidores combinando sus cuentas de Instagram y TikTok. La estrella de internet construyó una sólida comunidad gracias a sus tutoriales de belleza, reseñas de productos cosméticos y consejos de estilo de vida.

Tras confirmarse el deceso, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de sus seguidores.

“Voy a dejar de extrañar tus consejos, Sofi”, escribió un fanático, reflejando el cariño y el impacto que la joven logró cosechar a corta edad en plataformas digitales.