¡Como Jenni Rivera! Muere influencer colombiana en accidente aéreo junto a su mamá y su abuela

Sofía Murillo murió en Brasil.

El helicóptero se estrelló el 8.

Cuatro personas perdieron la vida

Sofía Murillo murió. Una tragedia aérea como Jenni Rivera. La influencer colombiana Sofía Murillo perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Brasil, un suceso que de inmediato recordó fatales precedentes de la industria del espectáculo como la inolvidable muerte de Jenni Rivera.

La joven creadora de contenido, de apenas 17 años, falleció este pasado 8 de agosto mientras realizaba un recorrido turístico en helicóptero en Río de Janeiro.

De acuerdo con los reportes de medios locales como CNN Brasil y g1, la aeronave se precipitó en una zona boscosa cercana al mirador de Vista Chinesa, en el Parque Nacional de Tijuca.

En el siniestro también murieron su madre, Wendy Manrique, de 37 años; su abuela, Rocio Cubillos, de 59 años; y el piloto del vehículo, Alessandro Rocha.

El viaje familiar y los trágicos detalles

#TERRIBLE. Al menos cuatro personas, entre las que se encuentran tres colombianas, perdieron la vida de forma trágica tras la caída de un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso ubicada en la región de Vista Chinesa, en el b/Alto da Boa Vista de Río de Janeiro, Brasil.… pic.twitter.com/0x584TyqzX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 9, 2026

La familia se encontraba disfrutando de unas vacaciones en territorio brasileño para celebrar los quince años de uno de sus integrantes.

Según informó el diario O Globo, el grupo había contratado un paquete turístico con la agencia Voo Rio Panorâmico para admirar desde las alturas el icónico Cristo Redentor.

Debido a que el helicóptero contaba únicamente con cuatro plazas, los pasajeros se dividieron en dos turnos diferentes. Sofía, su madre y su abuela abordaron el primer vuelo alrededor de las 11:00 horas, mientras el resto de los familiares aguardaba en tierra firme.