Bélgica y Egipto empatan 1-1 en el Mundial 2026

Bélgica y Egipto protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026, con un empate que dejó sensaciones divididas tras un duelo lleno de intensidad en Seattle.

El resultado deja abierto el panorama en el grupo, pero también evidencia dudas en Bélgica y confirma la competitividad de Egipto en el torneo.

Egipto golpea primero con autoridad

El conjunto egipcio fue más efectivo en la primera parte y logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Emam Ashour.

La jugada nació de una acción comandada por Mohamed Salah, quien asistió para que Ashour definiera con precisión y pusiera el 1-0.

Durante los primeros 45 minutos, Egipto mostró mayor energía y claridad, mientras Bélgica no logró generar peligro real pese a tener varias aproximaciones.

Bélgica reacciona en el complemento

En la segunda mitad, el equipo europeo mejoró su rendimiento y comenzó a presionar con mayor intensidad.