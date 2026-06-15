Bélgica y Egipto empatan 1-1 en el Mundial 2026
Publicado el15/06/2026 a las 12:13
Bélgica y Egipto protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026, con un empate que dejó sensaciones divididas tras un duelo lleno de intensidad en Seattle.
El resultado deja abierto el panorama en el grupo, pero también evidencia dudas en Bélgica y confirma la competitividad de Egipto en el torneo.
Egipto golpea primero con autoridad
El conjunto egipcio fue más efectivo en la primera parte y logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Emam Ashour.
La jugada nació de una acción comandada por Mohamed Salah, quien asistió para que Ashour definiera con precisión y pusiera el 1-0.
Durante los primeros 45 minutos, Egipto mostró mayor energía y claridad, mientras Bélgica no logró generar peligro real pese a tener varias aproximaciones.
Bélgica reacciona en el complemento
En la segunda mitad, el equipo europeo mejoró su rendimiento y comenzó a presionar con mayor intensidad.
Las llegadas se multiplicaron, con intentos claros de Kevin De Bruyne y Youri Tielemans, además de intervenciones clave del arquero egipcio Shobeir.
El empate llegó tras una jugada generada por Romelu Lukaku que terminó en autogol de Mohamed Hany, reflejando la presión constante de Bélgica en ese tramo del partido.
Un cierre abierto y lleno de tensión
En los minutos finales, el partido se rompió y ambos equipos buscaron la victoria.
Egipto reclamó un posible penalti por un agarrón en el área, mientras Bélgica tuvo oportunidades para darle vuelta al marcador, incluyendo un disparo de Lukaku que se fue por encima del arco.
El ritmo se mantuvo alto hasta el final, con opciones para ambos lados en un cierre vibrante.
Un punto que deja lecturas distintas
El empate final refleja un partido equilibrado, con un tiempo para cada equipo.
Egipto dejó buenas sensaciones por su intensidad y orden, mientras que Bélgica mostró capacidad de reacción, pero también evidenció problemas en la generación ofensiva.
Ambas selecciones deberán ajustar detalles si quieren avanzar en el torneo, en un grupo donde cada punto puede ser decisivo.
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