Ataque armado en taquería deja muertos; reportan que hay familiares de Alfredo Olivas (FOTOS Y VIDEO)
Publicado el11/08/2026 a las 14:22
- Alfredo Olivas está de luto.
- Ataque armado en Zapopan, Jalisco.
- Hallan muerto a su primo.
Alfredo Olivas . El reconocido cantautor mexicano Alfredo Olivas se encuentra de luto y envuelto en la zozobra tras reportarse la presunta muerte de su primo durante un violento ataque armado en una taquería.
Los hechos ocurrieron la noche del lunes 10 de agosto en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando un comando armado irrumpió en un establecimiento de comida ubicado en la colonia La Cima.
De acuerdo con medios como Reporte Índigo y El Heraldo de México, la agresión dejó un saldo trágico de dos personas sin vida y varios lesionados.
Entre las víctimas fatales fue identificado Jesús Aarón Olivas Cázares, señalado como primo hermano del intérprete de éxitos como El paciente y El problema, mientras que otro familiar del artista también habría resultado herido en el lugar.
La violenta agresión en la taquería
Ataque armado a taqueria «La Cima» en Zapopan, uno seria familia del cantante Alfredito Olivas
NOTA EN EL ENLACE: https://t.co/s7LZFinyVA pic.twitter.com/FJ4Ae59WkV
— El Diario Del Narco (@Diariodenarco) August 11, 2026
El atentado se registró alrededor de las 21:00 horas en una taquería situada en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño.
Según los reportes preliminares difundidos por la prensa, varios sujetos armados descendieron de tres camionetas, ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban reunidas en una mesa.
Tras el reporte de las detonaciones, paramédicos de la Cruz Verde y corporaciones de seguridad arribaron al sitio para auxiliar a los afectados.
En el lugar se confirmó el deceso de dos hombres, cuyas identidades y cuerpos fueron trasladados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para las diligencias de ley correspondientes.
Alfredo Olivas : Investigaciones y los antecedentes que rodean a la familia
🚨 CONFIRMAN IDENTIDAD DE UNO DE LOS EJECUTADOS EN TAQUERÍA FERMÍN, EN ZAPOPAN
Uno de los hombres asesinados en el ataque registrado en la Taquería Fermín, en Zapopan, Jalisco, habría sido identificado como Vicente “N”, hijo del fallecido “Chapo Trini”.
Vicente sería sobrino de… pic.twitter.com/0CKyIvRG8p
— Contacto Revista (@ContactoRevist) August 11, 2026
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las carpetas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables, quienes lograron escapar a bordo de los vehículos en los que llegaron.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por esta balacera.
Sujetos armados irrumpieron en Tacos Fermín, en la colonia La Cima, y dispararon contra los presentes.
El saldo fue de dos fallecidos y cuatro lesionados. Trascendió que entre las víctimas habría presuntos familiares del cantante Alfredo Olivas, información no confirmada de… pic.twitter.com/uxWOwMUTKP
— Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) August 11, 2026
Este nuevo golpe se suma a los trágicos antecedentes de violencia que han marcado al entorno del cantante sonorense en años anteriores en el mismo municipio jalisciense.
Cabe recordar el asesinato de su hermano Iván Alejandro en 2021 y los atentados sufridos por su padre en 2018. Hasta el cierre de esta edición, el artista no ha emitido ningún posicionamiento oficial en sus redes sociales.