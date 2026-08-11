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Ataque armado en taquería deja muertos; reportan que hay familiares de Alfredo Olivas (FOTOS Y VIDEO)
Reportan la muerte del primo de Alfredo Olivas tras un ataque armado en una taquería de Zapopan, Jalisco; investigan los hechos.
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Ataque armado en taquería deja muertos; reportan que hay familiares de Alfredo Olivas (FOTOS Y VIDEO)

Publicado el11/08/2026 a las 14:22

  • Alfredo Olivas está de luto.
  • Ataque armado en Zapopan, Jalisco.
  • Hallan muerto a su primo.

Alfredo Olivas . El reconocido cantautor mexicano Alfredo Olivas se encuentra de luto y envuelto en la zozobra tras reportarse la presunta muerte de su primo durante un violento ataque armado en una taquería.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 10 de agosto en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando un comando armado irrumpió en un establecimiento de comida ubicado en la colonia La Cima.

De acuerdo con medios como Reporte Índigo y El Heraldo de México, la agresión dejó un saldo trágico de dos personas sin vida y varios lesionados.

Entre las víctimas fatales fue identificado Jesús Aarón Olivas Cázares, señalado como primo hermano del intérprete de éxitos como El paciente y El problema, mientras que otro familiar del artista también habría resultado herido en el lugar.

La violenta agresión en la taquería

El atentado se registró alrededor de las 21:00 horas en una taquería situada en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño.

Según los reportes preliminares difundidos por la prensa, varios sujetos armados descendieron de tres camionetas, ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban reunidas en una mesa.

Tras el reporte de las detonaciones, paramédicos de la Cruz Verde y corporaciones de seguridad arribaron al sitio para auxiliar a los afectados.

En el lugar se confirmó el deceso de dos hombres, cuyas identidades y cuerpos fueron trasladados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para las diligencias de ley correspondientes.

Alfredo Olivas : Investigaciones y los antecedentes que rodean a la familia

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las carpetas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables, quienes lograron escapar a bordo de los vehículos en los que llegaron.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por esta balacera.

Este nuevo golpe se suma a los trágicos antecedentes de violencia que han marcado al entorno del cantante sonorense en años anteriores en el mismo municipio jalisciense.

Cabe recordar el asesinato de su hermano Iván Alejandro en 2021 y los atentados sufridos por su padre en 2018. Hasta el cierre de esta edición, el artista no ha emitido ningún posicionamiento oficial en sus redes sociales.

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