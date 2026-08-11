Ataque armado en taquería deja muertos; reportan que hay familiares de Alfredo Olivas (FOTOS Y VIDEO)

Alfredo Olivas está de luto.

Ataque armado en Zapopan, Jalisco.

Hallan muerto a su primo.

Alfredo Olivas . El reconocido cantautor mexicano Alfredo Olivas se encuentra de luto y envuelto en la zozobra tras reportarse la presunta muerte de su primo durante un violento ataque armado en una taquería.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 10 de agosto en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando un comando armado irrumpió en un establecimiento de comida ubicado en la colonia La Cima.

De acuerdo con medios como Reporte Índigo y El Heraldo de México, la agresión dejó un saldo trágico de dos personas sin vida y varios lesionados.

Entre las víctimas fatales fue identificado Jesús Aarón Olivas Cázares, señalado como primo hermano del intérprete de éxitos como El paciente y El problema, mientras que otro familiar del artista también habría resultado herido en el lugar.

La violenta agresión en la taquería

Ataque armado a taqueria «La Cima» en Zapopan, uno seria familia del cantante Alfredito Olivas NOTA EN EL ENLACE: https://t.co/s7LZFinyVA pic.twitter.com/FJ4Ae59WkV — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) August 11, 2026

El atentado se registró alrededor de las 21:00 horas en una taquería situada en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño.

Según los reportes preliminares difundidos por la prensa, varios sujetos armados descendieron de tres camionetas, ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban reunidas en una mesa.